Antonio Carreño, semifinalista en Hungría

Publicado por Joan Bové Creado: Actualizado:

El tenista balagariense Antonio Carreño en la categoría de jugadores mayores de 85 años, firmó una brillante actuación en el torneo ITF 1000 disputado en Budapest al alcanzar la ronda de semifinales. Debutó con autoridad ante el polaco Władysław Kucmierczyk (6-1 y 6-3) y en segunda ronda superó al alemán Werner Schererth por 6-4 y 7-5.

Su trayectoria se vio frenada en semifinales frente al italiano Tito Morsero, que fue a la postre campeón y que se impuso por 6-1 y 6-3.

Gracias a este buen resultado cosechado en Hungría, Carreño suma 500 puntos y asciende del puesto 44 al 32 del ranking mundial. Cabe recordar que el pasado año no pudo defender los puntos logrados en 2024 debido a dos lesiones que sufrió, circunstancia que lastró su clasificación.