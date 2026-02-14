El leridano Iker Iñiguez prepara el salto a EEUU

El leridano Iker Iñiguez ya se prepara para instalarse el próximo verano en Miami (Florida). Allí se incorporará como entrenador en un club de Miami, aunque también cuenta con ofertas de Nueva York. El salto no es casual. “Cuando empezaba a jugar a tenis coincidí con Jaume Rouillon, que también es de Lleida y ahora trabaja en Estados Unidos junto a su hermana Lorena como seleccionadores del equipo nacional de menores, y ellos son los que me han abierto el camino en aquel país”.

El cambio de deporte marcó su trayectoria. “Dejé el tenis por el pádel porque mi hermano mayor, Arnau, se cambió antes debido a una lesión y en el pádel podía competir sin problemas”. Una de sus primeras parejas fue el propio Rouillon. En 2023, cuando Jaume y Lorena regresaron temporalmente a España para renovar el visado, propusieron a Iñiguez visitarles durante el verano. “Estuve de junio a septiembre en Key Biscayne y la experiencia me encantó”. Ahora regresará a Miami, aunque a un club distinto.

Tras aquella etapa, completó un curso anual de Ciencias del Deporte en Turín mediante el programa Erasmus. “Trabajé en Florencia y Turín y volví en julio de 2024, pero siempre tuve claro que quería regresar a Miami”. A finales del pasado año viajó de nuevo con su hermano Arnau para competir y recibieron una oferta de trabajo de un club de Miami, pero finalmente solo Iker emprenderá la aventura. Ya tramita su visado.

Su currículo respalda el reto. Como jugador, fue número dos del ranking catalán júnior, disputó el Mundial de menores de Castellón y compitió en el circuito nacional entre 2013 y 2019, además de en cuatro Campeonatos de España de menores. En 2025 se proclamó campeón universitario de Catalunya en pádel y pickleball, hito inédito al conquistar ambas modalidades en un mismo año. Como entrenador, ha sido campeón de Catalunya y de España por equipos de menores con Pàdel Indoor Lleida (2024), es técnico nivel 1 por la FCP y entrenador de pádel en silla de ruedas por la FEP. Dirigió la parcela deportiva en Lleida entre 2016 y 2024 y también colaboró con la A2 Padel Pro Academy de Ángel González y Juan Alday. En Estados Unidos se ha fijado metas ambiciosas: “Como jugador quiero competir en el circuito nacional profesional y estar en el top 5”. También aspira a proyectar su formación universitaria, ya que estudia el doble grado de CAFE y educación primaria, y a liderar “un centro de referencia en EEUU, tanto para menores como para adultos”.

Iker Iñiguez pertenece a una familia de tradición tenística reconvertida al pádel. Su padre, Raül, es técnico y seleccionador catalán sub-18, con múltiples títulos nacionales. Arnau jugó el Mundial de Málaga y el World Padel Tour durante tres temporadas. Por su parte, Roger, número 1 del ranking catalán cadete, es campeón de España y top-11 FIP (Federación Internacional de Pádel).