El Vila-sana, a por la primera plaza

Tras materializar su pase a la Final Four después de vencer al Cerdanyola HC por 3-2 en la última jornada de la Champions League, el Vila-sana recibe hoy (19.00) al Telecable, líder del grupo A, con la oportunidad de asaltar el liderato.

Las del Pla d’Urgell llegan al duelo en segunda posición con 9 puntos y con la obligación de vencer por más de un gol a su rival para ganarle el ‘average’ particular después de caer por 4-3 en la jornada 2 de la Champions. Esa derrota en Gijón ha sido el único partido, desde noviembre, en el que el conjunto de Lluís Rodero no ha salido vencedor. En Liga encadenan siete triunfos consecutivos —el último ante el Alpicat (5-1)— que les han aupado hasta la primera posición de la OK Liga femenina.

En este sentido, el técnico del Vila-sana, Lluís Rodero, aseguró que el equipo saldrá “mentalizado de que debe ganar. Vamos con la tranquilidad de haber conseguido el pase a la Final Four, pero el Vila-sana siempre debe aspirar a ganar”.

Por su parte, el Telecable visitará el pabellón municipal de Vila-sana con un historial impoluto en la Champions League, donde ha ganado los cuatro partidos que ha disputado, y con una racha de diez jornadas invicto en Liga. Las asturianas, que son terceras, empataron sus últimos dos partidos —ante Cerdanyola (2-2) y Bigues i Riells (1-1)— y no pierden desde el 1 de noviembre, precisamente, cuando el Vila-sana las ganó por 3-0. Sobre el choque, Rodero aseguró que espera “un partido duro e intenso y marcado por los pequeños detalles”. Además, no podrá contar con Laura Pastor y Gime Gómez, serán duda Luchi Agudo y Victoria Porta, pero recuperará a Dai Silva.