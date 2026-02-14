El esquiador Bernet Sellés, descalificado de los Juegos Olímpicos de Invierno

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El esquiador de Bellver de Cerdanya Bernat Sellés (CEFCEN) fue descalificado ayer de la prueba de 10 kilómetros del esquí de fondo de los Juegos Olímpicos de Invierno que se disputan a Milán y Cortina de Ampezzo (Italia), en la cual estaba el único leridano en competición.

El deportista de la Cerdanya, debutando en los Juegos, llegó a acabar este duro acontecimiento que se disputa como una contrarreloj con un tiempo de 22:50 y al puesto 48, pero fue descalificado por los organizadores para no seguir correctamente la marca del circuito. Así, pone punto final a su primera participación olímpica con buena nota, después de alcanzar el Top-30 en el Sprint Clásico, la modalidad en la cual es especialista y en que compitió con dos leridanos más: Jaume Pueyo y Marc Colell. Estos dos todavía tienen una prueba por disputar, ya que el lunes formarán pareja en el sprint libre de equipos.

En declaraciones en Eurosport, Sellés reconoció que “me he confundido en una intersección y estoy triste porque me estaba sintiendo bien, con un ritmo que creía que podía sostener”.

“Es un error mío, me ha hecho confundirme, creo que me he saltado 400 metros. Cuando he visto que la gente que estaba a mi alrededor no era la que tenía que ser ya me he dado cuenta de que me había confundido”, añadió Sellés, que afrontaba los 10 kilómetros con el objetivo de entrar en el top 100 y, a pesar de su error, completó la prueba con un tiempo mucho mejor.

“La valoración general es buena. He luchado mucho por clasificarme para los Juegos y estoy muy orgulloso. Para los próximos seguro que va mejor. No me quería marcar un objetivo fijo, aunque tenía marcado el top 30 en el sprint y lo he conseguido”, analizó el de la Cerdanya, que finalizó en el puesto 29 tanto en la clasificatoria como a las baterías posteriores. “Si me tengo que quedar con un momento es con la clasificatoria del sprint. Realmente no empecé bien la temporada, todavía tenía el brazo débil después de la lesión y creo que he llegado fuerte”, concluyó.

Los 10 kilómetros coronaron una vez más en estos Juegos al noruego Johannes Klaebo, que consiguió su tercera medalla de oro de sendos posibles y ya tiene ocho en su palmarés, por lo cual igualó los récords de sus compatriotas Marit Bjoergen y Bjoern Daehlie, ambos de esquí de fondo, y el biatleta Ole Einar Bjoerndalen.

El ocho veces campeón olímpico fue imbatible y ganó, con un poco de suspense, un nuevo metal dorado después de los de Sprint Clásico y Eskiatló al marcar un tiempo de 20:36.02, con el cual aventajó en apenas cinco segundos al francés Mathis Desloges. El bronce fue para el noruego Einar Hedegart, a 14 segundos.

El TAS confirma la exclusión de Heraskevitx

El TAS rechazó ayer la reclamación del deportista ucraniano de skeleton Vladislav Heraskevitx contra su exclusión de los Juegos de Milán-Cortina 2026 para querer competir con imágenes en su casco de atletas de su país muertos a la guerra con Rusia.

Vonn será operada hoy por cuarta vez

La norteamericana Lindsey Vonn explicó a las redes que hoy lo operarán por cuarta vez en Italia a raíz de la grave caída en los Juegos, al agravarse la ruptura de ligamentos con que compitió. Espera volver a casa después de esta operación.