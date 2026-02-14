Laporta estalla contra el VAR: “Nada es inocente”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La dura derrota del Barça ante el Atlético de Madrid (4-0) en la ida de las semifinales de Copa se ha visto envuelta en una fuerte polémica a raíz del gol anulado a Pau Cubarsí en el minuto 59 de partido. Los seis minutos que duró la revisión del ajustado fuera de juego del central catalán debido a un error informático del sistema semiautomático despertaron todo tipo de reacciones, entre ellas la del expresidente —ahora precandidato—, Joan Laporta, que se mostró indignado con el arbitraje en su cuenta de ‘X’. “Del gol mal anulado a Pau Cubarsí, llueve sobre mojado porque nos recuerda el que nos anularon a Lamine Yamal, también incorrectamente en Anoeta. Nada es inocente. Por eso debemos luchar contra todo y contra todos”, escribió un Laporta que, a pesar de la holgada goleada rojiblanca, sigue confiando en la remontada. “Con la fuerza de todos los culers estoy convencido de que tenemos una oportunidad histórica para realizar una gran remontada en el Camp Nou”, apuntó el precandidato. Aun así, Laporta no fue el único que reaccionó tras el partido, ya que el presidente en funciones del Barça, Rafa Yuste, calificó “de vergüenza” la actuación del VAR y aseguró que “no lo dejaremos estar así y pediremos explicaciones”. Por su parte, el CTA se pronunció ayer también sobre la jugada del gol anulado al Barça, asegurando que se usaron líneas de fuera de juego “manuales” ante un error informático del sistema semiautomático. Según el organismo, tras intentar que el sistema “recalibrase la modelización”, y comprobar que no era posible, “siguiendo el procedimiento establecido”, el equipo VAR lanzó las líneas de fuera de juego manuales para llevar a cabo la toma de decisión “definitiva y correcta”.

Por otro lado, según denunció el sindicato Jupol, una agente de la Policía Nacional resultó herida tras sufrir quemaduras por una bengala en la previa del partido tras quedar atrapada entre bengalas y el autobús local.

Los precandidatos del Barça, entre ataques a Laporta y propuestas

La campaña de los precandidatos no para a pesar de los resultados. Víctor Font explicó ayer su propuesta de modelo de propiedad. “Tenemos una oportunidad para decidir si queremos gobernar el club de una manera personalista o pasar página”, apuntó. Asimismo, Xavi Vilajoana hizó pública su carta de renuncia del Barça en 2005, donde también señalaba “los criterios de amiguismo” de Laporta. Por su parte, Marc Ciria aseguró, entre otras cosas, que congelará “el precio de los abonos”.

Raphinha vuelve a los entrenamientos

El extremo brasileño volvió a ejercitarse ayer con el grupo y sigue avanzando en su proceso de recuperación de la sobrecarga en el aductor de la pierna derecha.

El Barça, readmitido en la EFC por unanimidad

El Barça recibió ayer una comunicación oficial de la ‘European Football Clubs’ (EFC) que confirma su readmisión como miembro de la organización, tras poner fin a su relación con la Superliga.

Nueva Barça Academy en Mongolia

El Barça abrirá una nueva Barça Academy en Mongolia, que estará ubicada en la capital, Ulaanbaatar, y que se convertirá en la undécima academia del club azulgrana en la región Asia-Pacífico y la trigésima en todo el mundo.