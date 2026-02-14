Gerard Encuentra pide al Hiopos hacer "su mejor partido" frente al Girona

Imagen de la grada del Barris Nord antes del empezar el último partido, ante el Baxi Manresa. - JAVI ENJUANES

El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, aseguró ayer que su equipo deberá “hacer su mejor partido” para superar mañana al Bàsquet Girona en el Barris Nord, ante un rival que llega “en muy buen momento y jugando con mucho ritmo”.

Después de caer el domingo en casa ante el Manresa (90-99), el técnico reconoció que “últimamente no hemos podido dar las alegrías que se merece la afición, pero llegará el momento”, ya que el los últimos seis partidos en el Barris Nord, el conjunto leridano solo ganó ante San Pablo Burgos (73-72) y ha perdido contra UCAM Murcia, Unicaja, Madrid, Zaragoza y el propio Manresa.

Más allá de la dificultad de los rivales, Encuentra destacó el factor psicológico de jugar en su feudo, asegurando que “es un lujo jugar en el Barris Nord, pero también es una presión que debe ser positiva, porque queremos hacerlo bien ante nuestra gente”.

“Tenemos muchas ganas de demostrar, porque nuestros aficionados sí que son los mejores de la Liga, y a veces se convierte en una presión que tenemos que saber gestionar y convertirla en positiva, porque a veces nos está costando y queremos regalarles la alegría que se merecen”, admitió.

Encuentra insistió en que la clave pasa por mantener la identidad defensiva del equipo. “No somos de los más guapos de la Liga, somos el Lleida. Tenemos que ser sólidos atrás”, afirmó. En este sentido, destacó que antes de la última jornada eran “la séptima mejor defensa de la competición en eficiencia defensiva (ahora son la octava)”, aunque reconoció que ante el Manresa faltó “regularidad en aspectos básicos como el uno contra uno, la defensa del bloqueo directo o la transición”.

El técnico leridano advirtió del potencial ofensivo del Girona, al que definió como un equipo con “muchísima amenaza exterior” y gran capacidad para cargar el rebote ofensivo, recordando que en la primera vuelta capturó hasta 18 rechaces en ataque. “Tenemos que hacer muchas cosas bien y transformar la presión y la exigencia en algo positivo y competitivo”, señaló.

En el plano anímico, tras la derrota de la pasada jornada, el técnico reconoció que los primeros días fueron “más serios”, pero aseguró que el grupo ya ha pasado página. “Estamos enfocados en seguir construyendo y progresando”, indicó.

Por último, confirmó que varios jugadores siguen arrastrando molestias físicas y que el próximo parón competitivo puede ayudar a recuperar efectivos, tanto a nivel físico como mental, aunque recalcó que el único foco ahora es el duelo ante el Girona. “Solo pensamos en este partido; cuando llegue el parón ya haremos las conclusiones”, zanjó.

Mientras que en el bando leridano seguirán tocados jugadores como Golomán o Shurna, aunque se espera su presencia en el partido, el Girona confirmó una baja importante en su pintura, la del pívot argentino Juan Fernández, por una microrrotura en la fascia del pie derecho. Por otra parte, el equipo gerundense podrá contar con Maxi Fjellerup, que regresó el pasado fin de semana ante el Barça después de una larga ausencia por lesión.