Demasiado inofensivos

Publicado por ÀLEX GARGALLO Creado: Actualizado:

El Lleida CF cayó ayer por 0-2 en el Camp d’Esports frente al CE Manresa, conjunto que llegaba como colíder en la parte alta de la clasificación. El choque se resolvió tras el descanso gracias a una genialidad de Moha Ezzarfani, en un duelo bastante plano del cuadro local, que en ningún momento encontró la fórmula para generar peligro sobre la portería visitante.

Esta derrota como local pone fin a la racha de imbatibilidad que mantenía el equipo de Jordi Cortés, invicto en el Camp d’Esports desde el pasado 26 de octubre, cuando se enfrentó al Peralada. Seis encuentros después, los de la capital del Bages devolvieron a los leridanos a la realidad. El Lleida continuará una jornada más en puestos de descenso, a solo un punto de la zona de salvación que marca el Europa B con 21.

El partido volvió a estar condicionado por el deficiente estado del césped, que en circunstancias normales suele favorecer al conjunto azul, pero en esta ocasión se vio a un Manresa más preciso en sus acciones, a diferencia de los anfitriones. Del primer acto apenas se pueden rescatar dos aproximaciones, una por cada bando. La primera fue para el Lleida. Revert, tras una jugada individual por la banda izquierda, remató dentro del área un balón que se marchó por encima del larguero defendido por Pulido. A pesar de un ligero dominio territorial de los visitantes, apenas inquietaron la meta de Satoca, que solo tuvo que intervenir en un lanzamiento de falta botada por Moha.

En el minuto 64 llegó la acción que desequilibró un duelo igualado hasta entonces. Moha trazó una diagonal y colocó el esférico en la escuadra del palo largo de la portería de Satoca, firmando un gol de gran factura. El 0-1 afectó al Lleida, que lejos de reaccionar encajó el segundo tanto poco después, obra de Momoh, tras rematar sin oposición en el primer palo ante la mirada del Gol Nord, que veía cómo se confirmaba el 0-2 definitivo en el marcador.

El conjunto local trató de recortar distancias con más corazón que convicción, pero sin generar apenas sensación de peligro ante la defensa del equipo del Bages, que demostró por qué continúa siendo el mejor visitante de la Liga.

Cortés: “El partido se nos va por una genialidad ”

El entrenador del Lleida, Jordi Cortés, lamentó la derrota ante el Manresa y la atribuyó a la calidad del rival. “El partido se nos va por una genialidad del rival, de Moha. Los equipos de arriba tienen ese talento diferencial y por eso están donde están, no fuimos capaces de hacerles daño”, afirmó. El técnico recordó que su equipo llevaba “casi una vuelta sin perder en casa y admitió que era difícil mantener tantos partidos invictos siendo un equipo de abajo”, finalizó.