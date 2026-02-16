Demasiado rival para el Cadí La Seu

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Cadí La Seu cayó derrotado en una de las pistas más exigentes de la competición, la del líder, el Spar Girona, que se impuso por 88-64 en un duelo marcado por el acierto exterior local y el dominio interior de Mariam Coulibaly. El conjunto de la Seu d’Urgell afrontaba el compromiso con la baja de Regina Aguilar, un hándicap añadido ante un rival que encadena seis victorias consecutivas en la Liga. Aun así, el equipo dirigido por Isaac Fernández no renunció a competir y mostró carácter en varios tramos del encuentro.

El inicio fue cuesta arriba. Girona arrancó con un parcial contundente que le permitió tomar el mando desde los primeros minutos, impulsado por el acierto de Jocyte y el poderío de Coulibaly en la pintura. El primer cuarto se cerró con un 31-18 que obligaba al Cadí a remar desde atrás. Las urgelenses sufrían para frenar el ritmo ofensivo local, especialmente desde la línea de tres puntos.

En el segundo cuarto, el Cadí reaccionó a partir de una defensa zonal que incomodó durante algunos minutos al líder. Hollingshed, Raventós y Niare aportaron puntos para reducir diferencias y situarse a siete (34-27), devolviendo la esperanza a las leridanas.

Niare y Gonzales, con 12 puntos cada una al final del choque, sostuvieron el caudal ofensivo del equipo. Sin embargo, cada acercamiento hallaba respuesta en el perímetro gerundense. Los triples de Bibby y Quevedo devolvieron la iniciativa a las locales antes del descanso (48-32).

Tras el paso por vestuarios, el Cadí intentó dar un paso al frente. Un parcial favorable permitió recortar hasta el 53-42 mediado el tercer cuarto, aprovechando algunos momentos de desacierto rival. Pero de nuevo emergió Coulibaly. La pívot maliense firmó una actuación determinante con 30 puntos y 36 de valoración. Un triple lejano de Guerrero y varias acciones consecutivas ampliaron la brecha hasta el 70-50 al final del tercer acto. En el último cuarto, el Cadí mantuvo la pelea pese al desgaste y a la diferencia en el marcador. El equipo no perdió la cara al partido, aunque el intercambio de canastas favorecía a un Girona muy inspirado, con 14 triples convertidos.

El 88-64 del final reflejó la superioridad local, pero no empañó el esfuerzo de un Cadí que compitió con dignidad ante el líder.