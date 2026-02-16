El Atlètic Lleidaa, sin pena ni gloria: empata sin goles en Terrassa y continuará una jornada más a seis puntos de la salvación directa

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

Terrassa y Atlètic Lleida firmaron un empate que no deja satisfechos a ninguno de los dos equipos. Por el bando local, porque un punto sabe a poco para las aspiraciones de alcanzar la zona de play off, mientras que para los intereses leridanos el resultado deja la salvación a seis puntos, la misma distancia con la que había comenzado la jornada después de que el rival que marca la permanencia, el Valencia Mestalla, empatara en casa ante el líder Poblense (2-2). Además, el Castellón B, equipo que ocupa la zona de play out a cinco puntos de los del Segrià, vio cómo se cancelaba su partido del sábado ante el Barça Atlètic por el mal tiempo.

En cuanto al partido, los primeros minutos recordaron la etapa de Gabri García, con idas y vueltas pero siendo el equipo rival quien dominaba tanto en posesión como en ocasiones, dejando a Sergio Cortés como claro protagonista, que tuvo dos buenas ocasiones en los primeros diez minutos. La primera en el 6, cuando recibió liberado un pase atrás, pero estrelló el disparo contra el cuerpo de Pau Torres. La segunda aparición del mediocentro egarense fue en el minuto 10 y terminó con el balón golpeando en el palo, en un tiro lejano desde el vértice del área.

A partir de aquí, el Terrassa seguía dominando el juego, principalmente gracias a Sergio Cortés, jugador por el que pasaban todas las acciones de ataque. Sin embargo, en el minuto 24, el Atlètic Lleida tuvo una clara ocasión para adelantarse cuando Quim Utgés cabeceó delante de portería, pero el portero Marcos Pérez, a la desesperada, sacó una mano providencial. A partir de aquí continuó el dominio local y el monólogo de Sergio Cortés, que lo volvió a intentar desde lejos en el 32, pero su golpeo encontró las manos de Pau Torres. De este modo se cerró un primer tiempo en el que el Terrassa fue claramente superior pero con una gran ocasión para los de Jordi López.

El segundo tiempo empezó con el mismo planteamiento que en el primer tiempo, pero con un Atlètic Lleida mejor ordenado en defensa. De este modo, los minutos iban pasando sin apenas sobresaltos y, aunque el empate no dejaba satisfecho a ningún equipo, ambos conjuntos se conformaron en no cometer errores en defensa. Pese al ligero dominio local, los de Jordi López sabían que tendrían la suya, y de hecho tuvieron dos llegadas con Quim Utgés como protagonista de ambas. La primera en el 82, cuando se plantó solo ante el portero, pero llegó exhausto tras la carrera y apenas pudo forzar un córner. Posteriormente en el 85, Utgés remató delante de portería una falta lateral pero volvió a toparse con Marcos.

En los últimos minutos, el Atlètic Lleida intentó sorprender a los locales con contragolpes, con el matiz que Jordi López solo hizo un cambio –Vargas por Campins en el 75–. Pese al ligero empuje leridano, la prioridad era mantener el candado cerrado y con esa consigna tanto para unos como para otros, los dos equipos firmaron tablas en un partido donde tuvieron más miedo de perderlo que ganas de ganarlo.