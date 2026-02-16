El Pons se afianza en el play off

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Pons Lleida consiguió una importante victoria en su visita a Alcoi para reafirmarse en los puestos de play off al título. El equipo de Edu Amat sigue octavo en la clasificación a seis puntos del séptimo, el Voltregà, y aventaja en cuatro al Alcoi –que tiene un partido menos– y en seis al Rivas que son sus inmediatos perseguidores.

El partido, que debía haberse disputado el sábado y que fue aplazado debido al temporal, comenzó con un equipo leridano muy enchufado. Era la advertencia que había hecho Edu Amat a sus jugadores para impedir que el rival, en una pista muy complicada, pudiera poner cuesta arriba el encuentro. Y así fue. Ya en el minuto 2, Jordi Badia inauguraba el marcador antes de que el local Gonzalo Pérez pusiera a prueba los reflejos de un Xavi Bosch que apenas tuvo trabajo en los primeros 25 minutos de juego.

Sin tiempo a que reaccionara el Alcoi, el Pons Lleida ampliaba la ventaja en el minuto 8 por mediación de Fabrizio Ciocale. El dominio leridano era total ante un rival que apenas podía generar peligro ante la consistencia de los listados. Nico Ojeda colocaba el 0-3 dos minutos más tarde en pleno recital del Llista, que podía haber ampliado la diferencia en el marcador en el minuto 14 cuando Jordi Badia dispuso de un penalti que no logró transformar en gol. En 14 minutos de ensueño, el Pons Lleida había encarrilado el partido y no se veía capacidad de reacción por parte del conjunto alicantino.

Tras el descanso, el Alcoi intentó poner más intensidad en su juego, pero los de Edu Amat demostraron que continúan en una buena línea a nivel defensivo en este 2026. Desde que comenzó el nuevo año, el Pons Lleida ha ganado tres partidos, ha empatado dos y solo ha perdido uno, precisamente en la pista del Voltregà, que es el equipo que le antecede en la clasificación.

El Alcoi logró acortar distancias en el minuto 28 por mediación de Biel Autet y, aunque estrelló tres bolas en los postes, no fue capaz de impedir una victoria clave de cara al play off para el Llista, que pudo ser más amplia en los minutos finales. El próximo domingo, el Pons recibe al Shum Maçanet, undécimo clasificado, (12.00).

Edu Amat destacó que “hemos hecho un partido muy completo”

Al término del encuentro, Edu Amat elogió el rendimiento del equipo: “La verdad es que estoy muy contento con el resultado. Creo que hemos hecho un partido muy completo. Hemos insistido mucho en que teníamos que entrar bien al partido, porque aquí los últimos partidos no habíamos entrado bien y después cuesta mucho volverte a enganchar. Con el 0-3 al principio, demuestra lo conectado que ha salido el equipo y lo bien posicionado en defensa. Hemos encontrado esta línea a nivel defensivo este 2026, que nos está dando tranquilidad para tener paciencia atrás y construir tranquilos en ataque”.