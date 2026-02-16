La Fórmula 1 seguirá en Catalunya, pero el circuito de Montmelò acogerá el Gran Premio en años alternos

Publicado por Lluís Serrano Creado: Actualizado:

La Fórmula 1 seguirá en Catalunya, pero el Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá el Gran Premio cada dos años, según ha adelantado 'El Periódico' y ha confirmado la ACN. El contrato ya está firmado y se hará público oficialmente durante esta tarde. De acuerdo con el nuevo pacto, la carrera se llamará Gran Premi de Barcelona-Catalunya en vez de Gran Premio de España y este año se hará el 14 de junio. En un comunicado, el Departamento de Empresa y Trabajo ha detallado que el recinto de Montmeló será sede del campeonato mundial para los años 2028, 2030 y 2032, además de este 2026. El Govern ha cifrado en más de 300 millones de euros el impacto de la prueba, que genera 2.500 puestos de trabajo a tiempo completo y por eso lo ha descrito como acontecimiento "clave".

Catalunya acoge la Fórmula 1 desde 1991, de manera que ya encadena 35 ediciones de la competición. El contrato actualmente vigente acababa este 2026 y el Govern ha reivindicado la renovación, que ve "fruto de una relación sólida y de trabajo conjunto". "Representa un paso muy importante para seguir consolidando Catalunya como plaza de referencia dentro del calendario internacional", ha escrito el secretario general de Empresa y Trabajo y conseje delegado de Circuits de Catalunya, Pol Gibert.

"Barcelona es una ciudad increíble, y los aficionados de Fórmula 1 siempre nos reciben con mucha pasión, así que estoy encantado de que sigamos compitiendo en el Circuit de Barcelona-Catalunya durante muchos años más", ha apuntado el presidente y consejero delegado de Fórmula 1, Stefano Domenicali.

Desde el 1 de enero de 2025 la organización de los Grandes Premios de Fórmula 1, así como el resto de actividades del circuito es de Fira Circuit, empresa propiedad de Fira de Barcelona. Empresa y Trabajo ha asegurado que la alianza entre Circuits de Catalunya —participada por la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Montmeló y el RACC– como propietaria de la instalación y titular del contrato de Fórmula 1 con Fira de Barcelona "consolida un modelo de gobernanza publicoprivada que garantiza la estabilidad, crecimiento y competitividad del circuito a largo plazo".