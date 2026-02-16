La Copa Atlas tiene finalistas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Fundació Terrassa, la Floresta, el CE Manresa y la Rapitenca consiguieron clasificarse ayer para la fase final de la 9ª Copa Atlas Energia-35è Torneig Benjamí Atlètic Segre alevín tras superar una fase previa que se celebró a lo largo de todo el domingo en las instalaciones del Ramon Farrús. Estos cuatro equipos sub-12 se suman a los cuatro sub-10 que consiguieron el pase durante la jornada del sábado, en el certamen de categoría benjamín: Fundació Terrassa, CEEF Tàrrega, CD Oliver y CD Valdefierro. Los ocho equipos disputarán el próximo 30 de mayo la fase final del torneo, donde se medirán al Barça, Elche, Nàstic de Tarragona, Amistad, Reus y Mercantil, en la categoría sub-10 y sub-12, al Osasuna, Levante y Zaragoza, en la sub-12, y al Villarreal, Gardeny y Chinese Football Boys, una academia de futbol base asiática, en la sub-10.

La jornada de ayer se desarrolló bajo el mismo formato que el sábado: 30 equipos, repartidos en seis grupos de cinco equipos cada uno, que jugaron con un formato de liguilla de todos contra todos. De los seis grupos, tres jugaron por la mañana y tres por la tarde, y se clasificaron para la fase final dos equipos de la mañana y dos de la tarde.

En el turno matinal, el Fundació Terrassa, que el sábado clasificó a su equipo sub-10 y ayer firmó su doblete, se impuso en la final al Natació Terrassa por 1-0 en un intenso derbi egarense. También se clasificó el CD La Floresta, que pasó como mejor segundo y venció en la segunda final al mejor primero, el CFB Mollerussa, por 2-0. Por su parte, en el turno de tarde, el Manresa venció al Valdefierron por (3-0), mientras que la Rapitenca, mejor primero, superó en la última final al Cambrils, mejor segundo, por 3-1.

A lo largo de todo el fin de semana, el Ramon Farrús fue el epicentro del fútbol base leridano con la celebración de la fase previa de la Copa Atlas. Jugadores y público pudieron disfrutar del fútbol en los tres terrenos de juego, que el Atlétic Segre habilitó, en los que se han disputado un total de 128 partidos, 64 por día y categoría. Ambas jornadas ocuparon prácticamente todo el día, ya que arrancaron a las 9.00 de la mañana y se disputaron, de forma ininterrumpida, hasta las 21.00 de la noche.

Además, Lleida TV estuvo siguiendo el transcurso de todos los partidos de la fase previa de la Copa Atlas, tanto los de la categoría benjamín como los de la alevín, retransmitiendo un partido de cada franja horaria en directo.

Más allá de los clasificados a la fase final del torneo, la 9ª edición de la Copa Atlas volvió a ser, un año más, una gran fiesta del fútbol base. Un torneo que se consagra como referente a nivel leridano, catalán y estatal tras cumplir su primera década bajo esta nomenclatura.