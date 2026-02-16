“No perdimos con el Atlético por el árbitro”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona, tocado tras la humillante derrota en Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, busca hoy ante el Girona en Montilivi (21.00 horas/DAZN), en el último partido de la vigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports, una victoria que le permita recuperar el liderato, todo en un derbi en el que los de Míchel necesitan sumar para alejar el peligro.

El entrenador azulgrana Hansi Flick reconoció ayer que tras el partido ante el Atlético de Madrid fue “al vestuario del árbitro” para saber “por qué pitó fuera de juego” en el gol anulado a Pau Cubarsí, y afirmó que la abultada derrota fue “una lección” que deben aplicar ya hoy ante el Girona. “Tenemos que jugar mejor, eso es lo que tenemos que hacer. No me importan las otras cosas, aunque a veces no es agradable. Después del partido, después de la rueda de prensa en Madrid, hablé con el árbitro. Quería saber por qué pitó fuera de juego. Hubo una buena comunicación, fue un buen paso. No fue su culpa que perdiéramos el partido”, declaró en rueda de prensa. En este sentido, el técnico alemán reconoció que fue “una charla positiva”.

Sin embargo, no quiso valorar el comunicado del club sobre los últimos arbitrajes. “Yo no puedo cambiar estas situaciones. Todos somos humanos y cometemos errores, pero tenemos que seguir mejorando, tanto nosotros como los árbitros. En el fútbol, todos deben mantener la neutralidad. Puede haber errores, somos humanos”, expresó. Sobre la dolorosa derrota en la Copa, cree que fue “una lección”. “El entrenamiento de hoy (ayer para el lector) fue muy bueno. Veo mucha intensidad y confianza, marcando goles. Perdimos el partido del jueves, fue una lección para nosotros, pero la vida sigue. Tenemos que aceptar esta derrota y centrarnos en el siguiente partido. Tenemos que jugar con la confianza que necesitamos. Tenemos mucha calidad y podemos ganar contra todos los equipos. Cuando no estamos centrados en el campo, podemos perder. Es importante mantenerse concentrados”, subrayó.

“El Barça no es solo Lamine Yamal”

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, aseguró ayer que el FC Barcelona “no es solo Lamine Yamal” y recordó que es “el equipo que tiene más profundidad de Europa”, aunque es “optimista” con las opciones que tienen de ganarle. Reconoció que afrontan “un partido especial como lo es jugar contra el Madrid o el Atlético”.

Tangana y botellazos en el Levante-Valencia

El derbi Levante-Valencia terminó con una pelea y con lanzamiento de botellas tras una celebración del central valencianista Cömert. El suizo cogió el banderín de córner del Levante, le colocó su camiseta y comenzó a ondearlo justo delante del sector del campo en el que se ubicaban los seguidores del Valencia.