Otro paso del AEM hacia la salvación

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

Fue una locura, una barbaridad. El final del partido se convirtió en un delirio colectivo por el gol de Nora, que en el minuto 87 le dio un triunfo capital al AEM ante el Oviedo (0-1). Ya no quedaba tiempo y, otra vez más, el balón parado fue la solución para desatascar un partido que se le estaba atragantando a las leridanas. Nora remató un centro brillante de María Lara tras una falta lateral y todo se descontroló. La goleadora corrió a celebrarlo y detrás de ella todo el equipo, entrenadores y miembros del staff incluidos. Las jugadoras se abrazaron y los técnicos corrieron en todas direcciones, demostrando lo valioso que era para su objetivo —conseguir la salvación— el tanto de la zaguera aragonesa. Un gol que deja al AEM en undécima posición con un partido menos que sus perseguidores y 20 puntos, los mismos que el Cacereño, que marca la salvación y será el próximo rival de las leridanas en una de las muchas finales que les quedan hasta final de temporada.

El tanto de Nora fue la guinda de un partido muy serio en el que las de Rubén López fueron las claras protagonistas. Dominaron la posesión, las ocasiones y se mostraron inexpugnables en defensa. Su único pero fue la efectividad, ya que hicieron falta decenas de aproximaciones y remates para que, finalmente, cuando el 0-0 parecía inamovible, pudieran materializar un nuevo triunfo ante su gente, y ya van dos con Rubén López en el banquillo.

A pesar de sentenciar el duelo ‘in extremis’, el AEM salió decidido a ganar desde el arranque del partido, marcado por el homenaje a María Amaya. La jugadora se rompió el ligamento cruzado interno en el último partido en el Recasens y sus compañeras exhibieron una camiseta que rezaba “Ánimo Amaya, estamos contigo”. Aunque comenzaron atacando con el viento en contra, las futbolistas aemistas se hicieron con el control de la posesión. En parte, favorecidas por el planteamiento del Oviedo en el primer partido de Andrés Clavijo en el banquillo carbayón, que planteó una defensa profunda y cedió el balón a las locales. Así, llegaron las primeras aproximaciones de Cintia, con una jugada individual, y Evelyn, con un disparo lejano que acabó en las manos de Laura Martínez.

Las asturianas, por su parte, esperaban. Buscaban transiciones rápidas y aprovechar los errores del rival y en el minuto 11 se encontraron con la más clara del primer tiempo. Dani Silva le quitó el balón a la guardameta local Lucía Alba y cuando solo debía empujar el balón, la mandó directamente fuera. Error garrafal. El AEM se salvó y, a pesar del susto, siguió apretando. En el minuto 22, Inés no pudo rematar un centro de Loba y, en el 36, Cintia Hormigo volvió a probar una jugada individual que acabó en nada. Así, sin premio por todo lo que generó, el conjunto de Rubén López se fue al descanso (0-0).

En la reanudación, María Lara y Nora ingresaron al terreno de juego por Laura Blasco, que tenía amarilla, y De la Fuente, que firmó su primera titularidad en Liga, y el AEM arrolló al Oviedo. Acompañadas por el fuerte viento que se levantó en el Recasens, las leridanas sitiaron a su rival, que tan solo pudo gozar de tímidos contragolpes de Mbappé. Precisamente, su mejor ocasión fue obra de la atacante camerunesa que, en el minuto 54, a punto estuvo de sorprender a Lucía Alba con un remate que hizo un efecto extraño. En el 66, las del Segrià gozaron de una doble ocasión. Primero, con un remate de Cintia que Eva Lois mandó al córner bajo palos, y luego, tras el saque de esquina, Congo embocó un balón muerto dentro del área, que Martínez desvió milagrosamente. Todo el banquillo se llevaba las manos a la cabeza porque allí estaba la oportunidad de abrir el marcador. Con el discurrir de los minutos, el AEM lo seguía intentando, pero era incapaz de materializar las jugadas. No fue hasta el 87, cuando todo parecía decidido, que Ransanz sacó una falta en corto para María Lara y su centro encontró la cabeza de Nora, que abrió el marcador (1-0). De nuevo, el balón parado fue clave y permitió vivir un domingo mágico en el Recasens, que demuestra que las leridanas siguen muy vivas en esta Liga.