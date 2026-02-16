Remontada épica a base de fe

Publicado por MOISÉS CAMUÑAS Creado: Actualizado:

El fútbol tiene ese punto de imprevisibilidad que lo convierte en un deporte emocionante. Si a eso le sumas a un equipo que ha recuperado la fe y que nunca baja los brazos, se escriben historias épicas como la vivida ayer. El Mollerussa remontó (3-2) ante el Cerdanyola un partido que tenía perdido antes de los 10 minutos de juego. Lo consiguió a base de coraje, pundonor, ganas y sobreponiéndose a la expulsión de uno de sus futbolistas antes del descanso. Pero el conjunto del Pla se multiplicó y sumó tres puntos de oro que le permiten tomar oxígeno.

El inicio del encuentro fue una pesadilla. Manel Cazorla advirtió en la previa que tocaba salir enchufados, pero el Mollerussa llegó tarde al partido. En el minuto 2, Esteve dibujó un pase quirúrgico entre centrales y Abde firmó el 0-1. Antes de que el público asimilara el golpe, llegó el segundo. Éric López robó, avanzó sin oposición y asistió a Javi López, que ajustó al palo para el 0-2 (8’). Incluso pudo caer el tercero. Sin embargo, cuando el abismo parecía insalvable, apareció Alpha. Estuvo atento para recoger un balón suelto tras un remate de Lamin que paró el portero y recortar distancias con el 1-2. No era brillante el juego local, pero el propósito estaba claro. Diaby salvó un disparo claro de Javi López y Pepo voló ante una falta de Esteve. Y entonces, pasó lo inesperado. Un despeje al cielo de Rey desde campo propio se convirtió en asistencia divina. Alpha ganó la espalda de la defensa y, sin dejar caer el esférico, fusiló el 2-2. Acción de calidad y fe a partes iguales.

El guion del partido se estaba corrigiendo, pero llegó la expulsión de Canillo por doble amarilla. Pero con diez, el Mollerussa no se encogió. En la segunda parte, Diaby se hizo dueño del centro del campo y los cambios revitalizaron al Mollerussa. El Cerdanyola se fue apagando y el duelo le tenía una sonrisa guardada a los locales. En el minuto 81, llegó el éxtasis. Diaby prolongó un saque de banda y Lamin Juwara puso el 3-2. La remontada estaba hecha, pero había que cerrarla. Todo el estadio remó con el equipo, que resistió a base de corazón y celebró una victoria épica, la tercera consecutiva en casa. Cazorla ha inyectado intensidad y fe a un equipo que ya no se rinde. Empieza a salir el sol en Mollerusa.

Cazorla: “Este es el Mollerussa que quiero, mis jugadores se vaciaron”

El técnico del Mollerussa, Manel Cazorla, se mostró “feliz” por el triunfo, aunque no escondió que el primer cuarto de hora de los suyos fue “un despropósito”. La reacción llegó con el 1-2. “Llegó pronto y nos dio mucho aire”, explicó. Antes del descanso ya habían igualado y, pese a la expulsión, el equipo no sufrió. “Este es el Mollerussa que quiero. Con uno menos es difícil, pero nos hemos multiplicado”, indicó el tarraconense. Cazorla, al que corearon su nombre, tuvo elogios para sus jugadores. “Se han vaciado hasta el minuto 96”, concluyó.