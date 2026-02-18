“En mi casa se ha respirado Rugby, lo llevo en la sangre”

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

Marçal Carreras es puro rugby. El leridano, de 19 años y que ahora está brillando en la UE Santboiana, desciende de una saga de talentosos jugadores que han vivido por y para el deporte, moldeando así su vida y estilo de juego. “Llevo el rugby en la sangre. En casa siempre se ha respirado este deporte al que jugaron mi padre, mi madre y mis tíos”, explicó a SEGRE el joven jugador.

Potente, aguerrido y versátil, el flanker leridano está viviendo su segunda temporada en la élite con el Santboiana, el club decano y más laureado de Catalunya. En su primer año fue reconocido como el jugador promesa por la Federación Catalana, y este segundo, a pesar de que el equipo está luchando por la salvación, sigue creciendo a nivel personal. “El año pasado demostré de lo que era capaz, pero me faltaba confianza y me veía un poco pequeño, pero ahora estoy muy cómodo, llegando a ser decisivo”, apuntó.

La clave de todo, según Carreras, está en “disfrutar” y seguir viviendo el deporte como cuando era un niño en la base del Club Inef Lleida, su segunda casa. “Gran parte de lo que he logrado ha sido gracias al Lleida”, remarcó el jugador, que también reivindicó que “en el club nadie te prohibía nada, querían que te divirtieras. Es lo que he vivido desde pequeño y no concibo este deporte de otro modo”, dijo. Con la pasión siempre por delante ha llegado a la élite y a ser internacional. Fue capitán de la sub 18 y este verano afronta su segundo Mundial sub 20. El año pasado, ‘Los leones’ quedaron últimos, pero esta vez quieren que sea distinto. “El año pasado les dimos un susto a las potencias. Es cierto que no somos tan fuertes ni tan buenos, pero si vamos al 100% podemos competir”, destacó Carreras.

Con los éxitos de la selección española absoluta, que en 2027 volverá a disputar un Mundial 28 años después, ha llegado un crecimiento. A través de las redes sociales, el rugby se está volviendo visible y Carreras aseguró que “cuando vamos con camisetas de la selección, la gente nos grita ‘Vamos Leones’. Muchos niños han descubierto el rugby gracias a las redes, que también ayudan a dejar los prejuicios atrás y mostrar los verdaderos valores de este deporte”.