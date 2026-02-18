Jaume Pueyo y Marc Colell sueñan hoy con un diploma

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los leridanos Jaume Pueyo y Marc Colell disputarán hoy la prueba de Team Sprint de esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina d’Ampezzo con la ambición de firmar un resultado histórico y pelear por un diploma olímpico. La clasificación está prevista que comience a las 10.15 y las finales a partir de las 12.15.

La prueba de Team Sprint, que se disputa por relevos alternos y exige máxima coordinación entre los dos integrantes de cada equipo, representa una oportunidad real para que Pueyo y Colell sitúen al esquí de fondo español en la pelea por los diplomas, reservados a los ocho mejores. Con juventud, talento y una preparación meticulosa, la dupla leridana aspira a firmar una actuación para la historia.

Cabe recordar que en estos Juegos der Invierno, Lleida ha vuelto a tener un papel destacado en la delegación española, aportando un tercio de los esquiadores de fondo (Jaume Pueyo, Bernat Sellés y Marc Colell) presentes en la gran cita internacional.

Jaume Pueyo, de 24 años y natural de La Seu d’Urgell, ha llegado a estos Juegos en el mejor momento de su carrera. En la prueba de sprint de la semana pasada, el esquiador del CEFUC superó el primer corte y acabó en el puesto 26 mejorando su posición en los Juegos de Pekín 2022 cuando quedó el 37. A su lado estará su compañero de club, Marc Colell, de 20 años, que afrontaba su debut olímpico y que en el sprint individual no pudo superar el corte y acabó el 55. “En el Team Sprint podemos luchar por un diploma”, señaló el también esquiador del CEFUC antes de afrontar la prueba de hoy.

Cardona dice que sabe gestionar la presión

El catalán Oriol Cardona, principal baza española en los Juegos –en la prueba sprint y, junto a la andaluza Ana Alonso, en el relevo mixto de esquí de montaña– comentó este martes, en Bormio, donde competirá mañana –en la prueba individual– y el sábado, que “hay muchos factores a tener en cuenta”, pero que “si no supiese gestionar la presión, no debería estar aquí”.

El ucraniano expulsado ya está en su país

El piloto ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych ya se encuentra en su país tras dejar los Juegos, y donde no pudo participar tras la prohibición de llevar un casco con imágenes de deportistas fallecidos por ataques rusos por parte de un COI, al que volvió a criticar. Heraskevych colgó un vídeo en ‘Instagram’ totalmente a oscuras en Kiev, acompañado de un texto. “A pesar de la falta de luz, el hogar es lo mejor”, indicó.