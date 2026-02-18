La mejor parada de Martí: el joven portero leridano venció a la leucemia y ha convertido su diario en un libro solidario

El 3 de febrero de 2023, la vida de Martí Bach Bayo (2-6-2009), adolescente leridano en aquel entonces de 13 años, se quebró con una frase que nadie está preparado para escuchar: “Martí, tienes cáncer en la sangre”. Fue todo un mal trago para su padre, Ton, que fue quien se lo comunicó. Aquella tarde, tras una analítica solicitada en el CAP por un bulto en el cuello, la palabra leucemia dejó de ser un término médico para convertirse en el eje de su existencia. Comenzaba un tratamiento previsto de dos años y una experiencia que lo obligaría a madurar de golpe. El proceso fue exigente y prolongado: ingresos hospitalarios, siete meses de quimioterapia intensiva y, después, un año y medio de medicación oral que le permitió recuperar cierta normalidad. “Cuando te comunican lo que tienes no sabes lo que te espera”, recuerda. Hace unos días se cumplió un año desde que finalizó el tratamiento. “Estoy perfecto. El proceso me ha aportado madurez. Ver a tanta gente sufrir en el hospital y que muchos no hayan tenido mi suerte me marcará para siempre”, afirma ahora que tiene 17 años.

Martí amb el seu entrenador a l’Atlètic Segre, Sergi Genís.

En medio de la incertidumbre, encontró una herramienta decisiva: la escritura. Así nació Pilota aturada –título original de la obra que ahora se publica como La parada de la meva vida–, un diario concebido inicialmente como Treball de Recerca y construido con un lenguaje directo, atravesado por metáforas futbolísticas. Martí estructura su relato como un partido: cada capítulo se abre con citas de figuras del balompié y avanza entre derrotas parciales, tiempos muertos y pequeñas victorias. “Era un disparo envenenado, directo a portería… pero lo he parado”, escribe. La imagen resume su experiencia: resistir hasta el último minuto.

La historia ha adquirido proyección pública con el apoyo del FC Barcelona y su Fundació, en el marco del programa Pulseras Blaugranas, que promueve el bienestar emocional de niños hospitalizados y sus familias. Martí conoció al futbolista Dani Olmo, quien ha escrito una dedicatoria para el libro. El prólogo corre a cargo de Marta Segú, directora general de la Fundació. La implicación no es simbólica. Dani Olmo ya había colaborado con la Casa dels Xuclis, recurso gestionado por Afanoc que ofrece alojamiento a familias con niños en tratamiento oncológico. Martí residió allí durante siete meses, el periodo más duro de la quimioterapia. Esa estancia –solidaridad compartida, rutinas hospitalarias, miedos y aprendizajes– ocupa un lugar central en el libro. La publicación verá la luz el 3 de marzo de la mano de Pagès Editors, a través de su sello Nandibú. Los fondos recaudados con el libro se destinarán a la investigación contra el cáncer infantil en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona y a Afanoc.

Martí, de Benavent de Segrià, cursa segundo de bachillerato en el INS Josep Lladonosa. Quiere estudiar alguna ingeniería –probablemente informática– y se declara lector habitual. La temporada pasada volvió a jugar a fútbol, cumpliendo el objetivo que más anhelaba. Agradece el apoyo del Barça y también el de su club de siempre, el Atlètic Segre, donde es portero en un equipo juvenil y segundo entrenador del sub-10 B.