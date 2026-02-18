Los árbitros admiten un error al no anular el segundo gol del Girona

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) reconoció ayer internamente, según informó el 'diario AS', que existía la posibilidad de haber señalado la falta de Echeverri sobre Koundé previa al segundo tanto del Girona, lo que habría supuesto la anulación del gol. La reflexión de los árbitros llegó un día después de que los azulgranas cayeran ante el Girona (2-1) en un partido marcado nuevamente por la polémica. En el minuto 86, Fran Beltrán anotó el gol definitivo para los suyos, precedido por un claro pisotón de Echeverri a Koundé, que el árbitro de campo, Soto Grado, no señaló, ni el árbitro de VAR, David Gálvez Rascón, revisó. Esta decisión trajo consecuencias, ya que, según informó 'Eurosport', Gálvez será apartado tras no revisar la infracción.

En esta línea, el precandidato a la presidencia del Barça Víctor Font, líder de la plataforma ‘Nosaltres’, anunció ayer que presentará una denuncia ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el CTA si gana las elecciones, al considerar que “se está adulterando la competición” por la presión ejercida, a su juicio, por el Real Madrid.

Por su parte, el expresidente y precandidato Joan Laporta aseguró, durante la inauguración de su sede electoral en Barcelona, que el club “ya ha superado lo más difícil” y defendió la continuidad de su proyecto, con el nuevo lema ‘Defensem el Barça’, al considerar que, si sigue el actual rumbo, la entidad “vivirá una de las etapas más gloriosas de su historia”. Laporta también denunció “campañas de desprestigio institucional” contra el club y aseguró que la entidad debe seguir preparada para afrontar “obstáculos externos”. “El enemigo es grande y potente, pero no nos da miedo”, afirmó.