Nico Ojeda y Javi Sánchez no seguirán en el Pons Lleida

Nico Ojeda y Javi Sánchez no seguirán la próxima temporada vistiendo la camiseta del Pons Lleida. El portero granadino, que cumple su tercera temporada como listado, se ha comprometido ya con el PAS Alcoi, un acuerdo que hace días puso en conocimiento del Llista, mientras que el argentino, que fichó por el Barça el pasado verano hasta 2029, volverá a ser cedido la próxima campaña, pero ha descartado alargar su etapa en Lleida.

El jugador de Mendoza, de 24 años y formado en el Club Petroleros YPF de la misma localidad argentina, llegó al Llista en la temporada 2023-2024, convirtiéndose en uno de los referentes del equipo leridano. La pasada campaña dio un salto importante al anotar un total de 34 goles entre la OK Liga, la WSE Cup y la Liga Catalana, a pesar de sufrir una lesión que le dejó varias semanas fuera y que le impidió jugar la final de Copa del Rey. Su gran campaña le catapultó al Barça, que lo fichó por cuatro temporadas, si bien la primera como cedido en el Pons Lleida. Ahora el club azulgrana ya le ha comunicado que volverá a cederlo y le ha dado hasta siete destinos para que elija, entre la Liga portuguesa y la española. Aunque todavía no ha firmado con ningún club, los mejor situados para hacerse con sus servicios son el Reus Deportiu y, sobre todo, el Calafell.

En cuanto a Javi Sánchez, el granadino ha aceptado el ofrecimiento del Alcoi para cambiar de aires, un movimiento que le permitirá, además de gozar de más minutos de juego –en el Pons Lleida alterna la portería con Xavi Bosch–, estar más cerca de su casa.

Estos dos movimientos obligarán al Pons Lleida a mirar el mercado. Uno de los refuerzos que está sonando con fuerza es el de Fran ‘Tombita’ Torres. Según apunta Hockey Cátedra, el argentino, que ya jugó la pasada temporada en Lleida cedido por el Liceo, podría volver a vestir la camiseta listada, si bien la primera intención que baraja el jugador es buscar un destino en Portugal.

Pedirán la Final Four en breve

Por otra parte, el Llista y la Paeria están ultimando toda la documentación que deben enviar a la European Rink Hockey para formalizar su candidatura para acoger la Final Four de la WS Europe Cup, a disputar el 18 y 19 de abril. La intención es presentarlo a finales de la semana que viene, ya que a principios de marzo la federación europea debe decidir dónde se disputará. El Calafell y el Juventude Pacense portugués también tienen intención de solicitar la Final Four, que los dos últimos años se ha celebrado en Igualada, que ha sido el campeón de ambas ediciones. El club listado pretende hacer valer, además de su experiencia en estas lides, ya que no hay que olvidar que la ha organizado en tres ocasiones (2018, 2019 y 2023), el hecho de que este año celebra el 75 aniversario de su fundación.