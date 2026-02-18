Nucli Bordeus pide al equipo la misma entrega que ellos

Escolares de seis colegios de la ciudad fueron ayer espectadores de excepción en el entrenamiento del Hiopos Lleida en el Barris Nord. - SERGI PALACIOS

La derrota del domingo ante el Girona ha dejado huella en la afición. La peña Nucli Bordeus, la más numerosa y representativa del Hiopos Lleida, emitió un comunicado contundente tras la mala imagen ofrecida sobre la pista. “Otra derrota en un derbi catalán y un día más donde los supporters del gallinero se rompieron la voz por su equipo”, arranca el texto, reflejando el sentir de una grada que no dejó de animar en ningún momento. De hecho, subraya que “mientras la pelota esté en juego no pararemos nunca de animar, es nuestra manera de representar la ciudad, pero todo el afecto y apoyo que damos queremos que se nos devuelva en la pista”.

La peña aclara que “como grupo no somos nadie para exigir victorias, y menos en el mejor momento de nuestra historia”, aunque advierte de que “ser jugador del Lleida tiene que implicar tener el carácter que pide el Barris Nord”. Reclama que el equipo recupere “la ‘rauxa’, la pasión y el orgullo” y añadió: “necesitamos que los jugadores se vuelvan a morir de ganas de jugar delante nuestro”. Al término del encuentro, el Nucli ya mostró su descontento y decidió no hacer la tradicional ‘haka’ con los jugadores. “Queremos lucha, resistencia y esfuerzo; somos el Lleida y no podemos bajar nunca los brazos”, concluye el comunicado.

Por otra parte, el equipo se entrenó ayer ante 850 espectadores, todos alumnos de los centros vinculados al Projecte Escoles del Força Lleida: Mirasan, Minerva, Països Catalans, Mitjana, Riu Segre y Pardinyes.

Paulí, Golomán y el leridano Oriola, con las selecciones

Oriol Paulí y Gygy Golomán son los dos únicos jugadores del Hiopos Lleida que jugarán la próxima Ventana FIBA. Chus Mateo vuelve a confiar en Paulí para el doble duelo ante Ucrania (27 de febrero y 2 de marzo), convocatoria a la que regresa el leridano Pierre Oriola. La Hungría de Golomán tendrá un doble enfrentamiento con Francia.