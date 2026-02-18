Vinícius da ventaja al Madrid y denuncia un insulto racista de un rival

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Real Madrid venció ayer por 0-1 al Benfica en la ida de los ‘play offs’ de la Liga de Campeones, gracias a un gol de Vinícius en la segunda mitad para encauzar el pase a octavos de final. En esta ocasión, el conjunto blanco no cayó en la trampa del equipo entrenado por José Mourinho, que acabó expulsado en el tramo final. Los de Álvaro Arbeloa completaron un partido serio y comprometido en defensa, con el papel destacado de Fede Valverde y Eduardo Camavinga, sin dejar correr a su rival, y al que valió un derechazo de Vinícius directo a la escuadra, imposible para un Anatoli Trubin que cuajó un partido sobresaliente.

En la propia celebración del tanto, el duelo estuvo detenido durante diez minutos después de que el árbitro aplicara el protocolo antirracismo cuando Vinícius denunció un insulto racista de Prestianni que, según apuntó el madridista, le llamó ‘mono’. El brasileño también fue amonestado por provocar a la grada en la celebración del tanto. Después, los blancos supieron sufrir ante un Benfica que generó mucho menos peligro que hace tres semanas y ve como el Madrid da un primer paso hacia octavos.

El PSG remonta, el Dortmund gana y la Juventus, al borde del KO

En el resto de partidos de la jornada de ayer destacó en especial la sorprendente goleada sufrida por la Juventus en el campo del Galatasaray (5-2), un resultado que deja al cuadro turinés al borde de la eliminación. También sufrió el vigente campeón de Europa, un PSG que tuvo que remontar un 2-0 en el campo del Mónaco. Sin Dembélé, lesionado en el minuto 25, Duoué fue protagonista con dos goles. El Borussia Dortmund, por su parte, se impuso por 2-0 al Atalanta y acaricia los octavos. Hoy se disputan otros cuatro partidos: Karabakh-Newcastle, Olympiacos-Bayer Leverkusen, Bodo/Glimt-Inter y Brujas-Atlético.