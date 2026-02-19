Aplazan el Cros Escolar de Balaguer por la crecida del río

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Cross Intercomarcal Escolar de Balaguer, previsto para este próximo domingo por la mañana, ha tenido que posponerse debido al considerable aumento del caudal que ha sufrido el río Segre a su paso por la capital de la Noguera. La organización ha tomado la decisión ante la situación actual del río y para garantizar la seguridad de todos los participantes y del público asistente. La prueba se traslada finalmente al domingo 29 de marzo, bajo el mismo formato que el actual.

La competición, que este año llegaba a su undécima edición, preveía reunir a cerca de 700 atletas en la margen izquierda del río Segre. Organizada por el Consell Esportiu de la Noguera con la colaboración del Club Atlètic Maratonians del Segre y el apoyo de la Paeria de Balaguer, la jornada tenía que combinar deporte y ambiente familiar a lo largo de toda la mañana. Además, por tercer año consecutivo, Balaguer tenía que acoger también el Campeonato de Catalunya Universitario.