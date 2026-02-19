ATLETISMO
Aplazan el Cros Escolar de Balaguer por la crecida del río
El Cross Intercomarcal Escolar de Balaguer, previsto para este próximo domingo por la mañana, ha tenido que posponerse debido al considerable aumento del caudal que ha sufrido el río Segre a su paso por la capital de la Noguera. La organización ha tomado la decisión ante la situación actual del río y para garantizar la seguridad de todos los participantes y del público asistente. La prueba se traslada finalmente al domingo 29 de marzo, bajo el mismo formato que el actual.
La competición, que este año llegaba a su undécima edición, preveía reunir a cerca de 700 atletas en la margen izquierda del río Segre. Organizada por el Consell Esportiu de la Noguera con la colaboración del Club Atlètic Maratonians del Segre y el apoyo de la Paeria de Balaguer, la jornada tenía que combinar deporte y ambiente familiar a lo largo de toda la mañana. Además, por tercer año consecutivo, Balaguer tenía que acoger también el Campeonato de Catalunya Universitario.