Cierre para la historia

Los esquiadores de La Seu d'Urgell Jaume Pueyo y Marc Colell finalizaron ayer su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina d'Ampezzo con una más que meritoria decimoquinta posición en la prueba del sprint libre por equipos del esquí de fondo, logrando otro hito histórico al alcanzar por primera vez la clasificación para una final de la disciplina. Pueyo y Colell brillaron en la clasificación e hicieron por momentos soñar con su primer diploma tras finalizar en la quinta posición la fase de clasificación, con un tiempo de 5:52.21.

Pueyo voló en la calificación con un gran crono de 2:51.75, el segundo más rápido y solo superado por el mito noruego Johannes Klaebo (2:49.12), mientras que Colell, debutante en unos Juegos, firmó un 3:00.46, vigésimo noveno. Esto despertó el optimismo de cara a la final, donde la lucha por las medallas elevó el nivel de todos los participantes. El dúo leridano trató de pelear por finalizar entre los ocho mejores, que les hubiera dado el diploma olímpico, y tras el primer relevo mantenía sus opciones al marchar séptimo. Pueyo consiguió acabar su segunda posta en la sexta posición, pero a partir de ahí Colell no pudo mantener el ritmo de una final que se iba endureciendo y cayó a la decimoquinta plaza. Su compañero intentó remontar en su último relevo, pero al debutante le abandonaron las fuerzas en su posta final y España acabó decimoquinta y última de la final.

“Las sensaciones han sido muy buenas, lo hemos dejado todo en la pista. Creo que he hecho un ‘resultadazo’ en la clasificatoria y Marc ha hecho un buen registro también. En la final me he notado ágil con el pelotón e incluso en la última vuelta tenía bastante gas”, relató Pueyo, que cree que “el diploma estaba cerca”. “Era nuestro objetivo, pero estamos felices de estar aquí y dejarlo todo. Siempre se puede hacer mejor, pero el futuro tiene buena pinta. Se puede liar de aquí a unos años”, concluyó.

Por su parte, Colell recalcó que “las sensaciones han sido mejores que en el sprint individual. En la final me he encontrado muy bien en el primer relevo, pero en el segundo y el tercero me ha faltado algo de ritmo. Creo que es un buen resultado, aunque siempre se puede más y a seguir en esta línea”, apuntó.

La medalla de oro fue una vez más para el ‘rey’ de estos Juegos de Milano-Cortina, Klaebo, que mantiene su reto de ganar las seis pruebas que va a disputar. Esta, acompañado por Einar Hedegart, supuso su quinto metal dorado en la cita italiana, el décimo olímpico de su palmarés tras una prueba donde volvió a ser imbatible, y para igualar el récord del patinador estadounidense Eric Heiden, quíntuple campeón olímpico en 1980. Los 50 kilómetros serán la última prueba del nórdico para quedarse como el mejor de la historia. Estados Unidos (Ben Ogden y Gus Schumacher) se hizo con la plata e Italia (Elia Barp y Federico Pellegrino) completó el podio.

Arrieta Rodríguez, formada en el CEVA, roza el ‘Top 30’

La donostiarra Arrieta Rodríguez, de 23 años y formada desde pequeña en el CEVA de la Val d’Aran, hizo ayer su debut en unos Juegos Olímpicos de Invierno y logró completar el eslalon, convirtiéndose en la primera española que lo consigue dieciséis años después. La de San Sebastián acabó su primera bajada con el trigésimo noveno mejor tiempo con 51.19, pero mejoró en la segunda para remontar algunas posiciones y cerrar su debut olímpico en el puesto 33 (1:46.83), a casi segundo y medio del ‘Top 30’.La estadounidense Mikaela Shiffrin, 108 veces ganadora en la Copa del Mundo y triple medallista olímpica, conquistó el oro y se desquitó del fiasco de Pyeongchang 2018. Esta vez, Shiffrin no falló y dominó su modalidad preferida de principio a fin, por delante de la suiza Camille Rast, plata, y la noruega Anna Swenn Larsson, bronce.

El esquí de montaña debuta y Cardona, favorito

Oriol Cardona, una de las principales esperanzas españolas a medalla en el estreno olímpico del esquí de montaña, entra hoy en juego tomando parte en el sprint. Tras firmar un ciclo de resultados que lo sitúan en la primera línea internacional (campeón del mundo de sprint en Morgins 2025 y plata mundial en relevo mixto), el de Banyoles es favorito al oro, lo que sería algo histórico, ya que ningún deportista español lo ha ganado desde que lo hiciera Francisco Fernández Ochoa en Sapporo’72 en esquí alpino.