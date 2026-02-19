Ciria hace entrar a Messi en campaña con una lona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El argentino Leo Messi se convirtió ayer, indirectamente, en el protagonista de la campaña electoral del Barcelona, ya que apareció en una lona gigante en el centro de la ciudad con su imagen, una iniciativa auspiciada desde la precandidatura de Marc Ciria, que emuló la que colgó Joan Laporta en Madrid en las elecciones de 2020. Sin embargo, el precandidato admitió que “no tiene el consentimiento” explícito de Leo Messi para utilizar su imagen, pero destacó que “es un acto de responsabilidad y hecho con pasión, como el homenaje que nunca se le hizo”.

Una vez apareció su figura en escena, también fue preguntado al respecto Joan Laporta, que insistió en su voluntad de “hacerle una estatua y un partido de homenaje”. El hasta ahora presidente, que aspira a la reelección, habló ayer en su sede y criticó duramente al estamento arbitral. “Hay determinados árbitros que, es una constante, cuando nos pitan nos joden. Cuando estamos de bajón nos intentan machacar y a otros les ayudan. Han aprendido a nadar y a tirarse a la piscina de maravilla”, expresó. Uno de los puntos de recogida de avales para su candidatura será la peña Som Un Sentiment de Lleida.