Dos jugadoras del Almacelles, en el Estatal con la Catalana

Las selecciones catalanas S14 y S16 arrancaron ayer el Campeonato de España por autonomías que se celebra hasta el domingo en Salou y lo hicieron con la presencia de una leridana en cada equipo. Désirée Bello ha sido citada con la S16, mientras que Leire Beltran forma parte de la S14 y ambas son compañeras en el equipo juvenil del Almacelles. Las dos se estrenaron ayer en la competición marcando en sendas goleadas a Melilla.

El equipo S16 fue el que arrancó su participación con un marcador más amplio, ya que le endosó un 0-16 a Melilla en su estreno. Uno de los tantos, el 0-11, fue a cuenta de Désirée Bello, una habitual de las categorías inferiores tanto a nivel autonómico como estatal. De hecho, la joven jugadora de Balaguer fue citada con la selección española sub-17 a inicios de enero para una concentración en la que se jugaron dos amistosos. Por ello, su presencia en la selección catalana no resultó una sorpresa, según explica Clàudia Ramos, coordinadora del Almacelles. “La verdad es que lo esperábamos, porque Désirée es una jugadora que lleva muchos años siendo llamada por las selecciones españolas de base, con lo que ya esperábamos que participara”, relata. Sin embargo, sí que admite una mayor sorpresa porque Beltran finalmente sí que haya podido participar en el campeonato, en el que anotó dos de los diez goles que Catalunya endosó a Melilla (0-10). “No era tan esperado que estuviera, porque sí que ha ido participando en las convocatorias de la S14, pero siempre llaman a 20 jugadoras y que al final esté entre las 12 mejores es un orgullo para nosotras, porque es una jugadora que ha jugado toda la vida en el club y pone en valor nuestro trabajo”, destaca Ramos.

Y es que Bello se ha unido este año al Almacelles –donde alterna el juvenil con el primer equipo pese a ser aún cadete– tras haber destacado en el Comtat d’Urgell, pero Beltran ha jugado toda la vida en el Almacelles, desde los 7 años, y ahora, con 14, milita ya en el juvenil de División de Honor, que el año pasado fue campeón de Catalunya.