El Barça gana en Szeged y pasa directamente a cuartos de final

El Barça de balonmano consiguió ayer su décima victoria en once partidos de la Champions y, con 20 puntos, se asegura matemáticamente el billete directo para los cuartos de final, lo que le permitirá ahorrarse la ronda de octavos. El cuadro azulgrana ganó ayer con holgura en la pista del siempre difícil Pick Szeged húngaro, por 27-35. Ludovic Fàbregas brilló en defensa y Aleix Gómez (nueve goles sin fallo) y de Domen Makuc (8/9), en ataque.