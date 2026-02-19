El Lleida Handbol se juega su futuro en cinco semanas

El Lleida Handbol se juega en las próximas cinco semanas su continuidad en la División de Honor Oro, categoría en la que juega por primera vez en su historia. El combinado que dirige Iban Raigal, que ocupa la décima posición con 10 puntos, debe medirse a cuatro de sus rivales directos, entre ellos los dos últimos clasificados, Carballal y Lanzarote, a los que aventaja actualmente en dos y tres puntos, respectivamente. Una victoria sobre ambos le daría prácticamente media permanencia, ya que les ganaría, además, el average, dado que se impuso en casa al conjunto canario por nueve goles de diferencia (27-18) y en la pista de las viguesas por dos tantos (22-24). También se enfrentará al Zaragoza, que está un punto por debajo, aunque con un partido menos, y al que visita este sábado, y al Anaitasuna, ahora mismo con dos puntos más que las leridanas. Con ambos equipos sí tiene el average desfavorable, con un –3 y –4, respectivamente.

“Ahora llega la hora de la verdad. Son partidos claves donde nos jugamos la temporada, que nos pueden acercar a la permanencia, que podría estar en torno a los 16 puntos”, comenta Raigal, consciente de que cuenta con una plantilla muy corta, más si cabe después de no poder incorporar a ninguna jugadora para suplir la baja por lesión de Claudia Moreno, operada del hombro a finales de diciembre y que iba a ser el refuerzo diferencial del equipo en su estreno en la categoría. “Ha sido imposible, primero por un tema económico, y cuando hemos tenido recursos para hacerlo, en el mercado no había ningún refuerzo que nos pudiera ayudar. Ya les he dicho a las jugadoras que el fichaje son ellas. Tendremos que tirar con lo que tenemos y cruzar los dedos para que no haya lesiones, porque tenemos una plantilla muy justa y cualquier contratiempo nos complicaría mucho la situación”, apuntó el técnico del Lleida Hanbbol.