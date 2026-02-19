Jordi Cortés: "Vamos con muy poco que perder"

El entrenador del Lleida CF, Jordi Cortés, aseguró en la previa del desplazamiento al campo del CE L'Hospitalet que su equipo afronta el choque “con muchísimo que ganar y muy poco que perder”, ante uno de los aspirantes al ascenso que cayó de los puestos del play off tras dos derrotas seguidas.

El técnico destacó el contexto del rival, que llega tras una racha negativa y un reciente cambio de entrenador. “Cuando eres un equipo llamado a estar arriba y no estás cumpliendo expectativas, cada minuto que pasa sin resolver el partido juega en tu contra. Esa responsabilidad les puede pesar”, afirmó. En ese sentido, consideró que si el encuentro llega igualado al tramo final, el escenario puede favorecer a los leridanos y permitirles "arriesgar un poco más".

Cortés definió al conjunto barcelonés como “un equipo con muchísimas individualidades, futbolistas capacitados para estar en la zona alta o incluso en una categoría superior”. No obstante, apuntó que como bloque “ha tenido sus carencias” y que, con el nuevo técnico, han detectado un planteamiento “algo más defensivo”.

En clave propia, el entrenador puso el acento en la necesidad de dar un paso adelante con balón. “Defensivamente fuimos sólidos durante 60 minutos ante el Manresa, pero con pelota estuvimos poco agresivos y perdíamos demasiado rápido la posesión. En un campo grande como el de L’Hospitalet, si no tienes el balón también para descansar, acabarás sufriendo”, explicó. El objetivo es ser “más punzantes” y evitar que el rival someta durante demasiadas fases del partido.

Sobre el estado anímico tras la derrota frente al Manresa, Cortés reconoció que “dolió”, especialmente por cómo se produjo, pero subrayó que el equipo está fuerte mentalmente. “Perder en casa contra un rival como este puede entrar dentro de lo posible durante la temporada. Estamos a un punto de la salvación y eso nos deja relativamente tranquilos, pero cada vez quedan menos jornadas y hay que sumar”, señaló.

La mejor noticia de la semana llega desde la enfermería. Por primera vez en meses, el cuerpo técnico podrá contar con toda la plantilla. “Recuperamos a Aleix y tendremos 22 jugadores más dos porteros al cien por cien. Eso eleva la competitividad y el nivel de los entrenamientos”, apuntó el técnico.