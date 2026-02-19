La UEFA investiga el presunto insulto racista a Vinícius

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La UEFA inició ayer una investigación por el presunto insulto racista que el delantero del Real Madrid Vinícius Júnior denunció del argentino Gianluca Prestianni durante la ida de los ‘play offs’ de la Liga de Campeones entre el Benfica y el conjunto merengue, disputada el pasado martes. “Se ha designado un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA para investigar las denuncias de comportamiento discriminatorio durante el partido de eliminatoria de la UEFA Champions League 2025/2026 entre el SL Benfica y el Real Madrid CF”, expresó el organismo en un comunicado emitido ayer.

Antes, la UEFA dijo estar “revisando” el informe oficial del partido, y ya avanzó que abriría “procedimientos en caso de denuncia” tras la acusación de Vinícius a Prestianni de haberle insultado de forma racista tras el 0-1, lo que motivó que el partido se detuviera durante casi diez minutos. Vinícius se dirigió al colegiado del encuentro, el francés François Letexier, tras escuchar que Prestianni le había llamado ‘mono’, un hecho que confirmó el delantero francés Kylian Mbappé, que llegó a decir que el argentino, que se tapó la boca con la camiseta, al menos tres veces, había repetido el insulto hasta “en cinco ocasiones”, mientras que el futbolista del Benfica negó los hechos y aseguró que se “malinterpretó” lo que dijo.

La UEFA contempla en su código disciplinario una sanción de, al menos, diez partidos por este motivo. Además del presunto incidente racista, el organismo investigará también el lanzamiento de objetos desde la grada, uno de los cuales impactó en Vinícius, y la sanción al entrenador del Benfica, José Mourinho, que fue expulsado por protestar y reclamar una segunda tarjeta amarilla para el delantero brasileño Vinicius tras una falta a Richard Ríos.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se mostró entristecido por el incidente y recordó que “no hay cabida” para esta lacra en el fútbol.

Habrá clásico femenino

El Newcastle sentencia, el Atlético empata y derrota del Inter

■ El Newcastle, uno de los posibles rivales que le podrían tocar al Barça en octavos, dejó sentenciada su eliminatoria ante el Qarabağ al ganar ayer el partido de ida por un contundente 1-6. El Atlético de Madrid, por su parte, se dejó remontar un 0-2 y solo pudo sacar un empate del campo del Brujas (3-3), mientras que el Bayer Leverkusen encarriló su pase al vencer 0-2 al Olympiacos y el Bodo/Glimt dio la sorpresa superando por 3-1 al Inter.Por otra parte, el Real Madrid femenino alcanzó ayer los cuartos de final de la Liga de Campeones tras superar nuevamente al París FC (2-0) en el play off, por lo que habrá ‘clásico’ europeo, con la ida en el Alfredo Di Stefano (24 o 25 de marzo) y la vuelta en el Johan Cruyff (2 de abril).