Las selecciones catalanas de minibásquet se citan en Mollerussa

Mollerussa fue este fin de semana el epicentro del minibásquet catalán, con la concentración de las selecciones catalanas minis femenina y masculina, en el marco de los actos de la capitalidad como Ciutat del Bàsquet Català. Un total de 30 jugadores y jugadoras, seleccionados para formar parte de los combinados de esta categoría, participaron en estas jornadas de preparación, acompañados por un equipo técnico de 10 entrenadores.