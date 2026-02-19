SEGRE
BALONCESTO

Las selecciones catalanas de minibásquet se citan en Mollerussa

Redacció

Mollerussa fue este fin de semana el epicentro del minibásquet catalán, con la concentración de las selecciones catalanas minis femenina y masculina, en el marco de los actos de la capitalidad como Ciutat del Bàsquet Català. Un total de 30 jugadores y jugadoras, seleccionados para formar parte de los combinados de esta categoría, participaron en estas jornadas de preparación, acompañados por un equipo técnico de 10 entrenadores.

