AUTOMOVILISMO

Mercedes sigue al frente en la preparación

El Mercedes de George Russell, durante el test. - EUROPA PRESS

Agències

El piloto inglés George Russell (Mercedes) fue el más rápido del primer día de la segunda semana de test de pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin, aunque con McLaren y Ferrari muy cerca, mientras que Aston Martin vivió un día con muchos contratiempos, en el que Fernando Alonso solo pudo dar 28 vueltas por la mañana por un fallo mecánico. Russell marcó en la recta final de la tarde el mejor tiempo de la jornada con un 1:33.459, solo diez milésimas más rápido que el del australiano Oscar Piastri (McLaren), segundo, y con el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) cerrando el 'top 3' del día a poco menos de tres décimas. Sin embargo, Ferrari también tuvo problemas, especialmente un Lewis Hamilton que apenas pudo rodar 44 vueltas y acabó séptimo.

