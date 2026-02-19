Primer test de Boya para su debut en Fórmula 2

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El aranés Mari Boya está inmerso en el primer test de pretemporada de la Fórmula 2, que se celebra desde el martes y hasta hoy en el Circuit de Barcelona-Catalunya. El piloto de Les, que se estrena en la categoría a los mandos de un Prema, se centró en el kilometraje durante las dos primeras jornadas, en las que ha dado un total de 126 giros (53 el martes y 83 ayer) en el circuito de Montmeló, con tiempos lejos de los de cabeza y con un final abrupto en la sesión de tarde de ayer.

El aranés, de la academia de Aston Martin, se quedó enganchando en la puzolana a pocos minutos del final y provocó una bandera roja que le dejó sin rodar en el tramo definitivo de la sesión. Así, hoy deberá ajustar los últimos detalles en su monoplaza en la última sesión de preparación antes del estreno de la categoría, el primer fin de semana de marzo en Australia, coincidiendo con el de la Fórmula 1.

Aunque Boya ya subió por primera vez a un Fórmula 2 en el test posterior a la temporada de Abu Dhabi en diciembre, su primera toma de contacto con el Prema que conducirá durante toda la temporada ha llegado esta semana en Motmeló, circuito en el que el aranés logró su primera victoria en la Fórmula 3.

En su primera salida a la pista, en la mañana del martes, realizó 19 vueltas y, como el resto, quiso firmar un primer tiempo competitivo en el tramo final, un 1:26.519 que le dejó noveno, a poco más de un segundo de Martinius Stenshorne (Rodin), que lideró la tabla con un 1:25.437. Por la tarde, se lo tomó con más calma y, con un 1:26.838 no mejoró su tiempo de la mañana y cerró la tabla del primer día, liderada por el Campos de Noel León (1:24.370) en decimosexto puesto.

Boya también firmó sus mejores tiempos ayer por la mañana, cuando toda la parrilla apretó en busca de un tiempo. El aranés fue decimoquinto (1:24.454), a ocho décimas del líder, Rafael Camara (1:23.630). Tras 40 vueltas en la primera salida, dio 43 por la tarde, cuando se centró en las tandas largas.