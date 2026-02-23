El Agramunt empata pese a terminar con 10

Publicado por HERMENI GIMBERT Creado: Actualizado:

El Agramunt se repartió los puntos con el Guissona pese a jugar con un jugador menos desde la primera parte. El partido empezó de cara para el Guissona, que se adelantó en el marcador gracias al gol de Ferraté (0-1, 18'), al que Teixidó respondió en la siguiente jugada con el empate (1-1, 18'). Tras ver la segunda amarilla, el local Farré fue expulsado a pocos minutos del descanso y, con la superioridad numérica, el Guissona aprovechó para marcar el 1-2, de Kane (1-2, 44'). Tras el descanso, el Agramunt trató de adelantar sus líneas, lo que le permitió empatar de nuevo el partido con el tanto de Esteve (2-2, 62'). Tras el empate, el Agramunt aguantó el marcador y consiguió sumar un punto.