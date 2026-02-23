El Guissona da la campanada ante el Miralcamp

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Guissona dio la sorpresa y superó al Miralcamp, tercero, por 0-2 a domicilio. El partido empezó con algunas ocasiones claras para el conjunto del Pla d'Urgell. Sin embargo, un centro de falta lateral finalizó en un remate de cabeza que adelantaría a los visitantes (0-1). El Miralcamp quiso neutralizar el tanto encajado replicando una falta lateral, que acabó en gol, aunque anulado. A falta de un minuto para la finalización del primer tiempo, en un córner al segundo palo y después de un rebote en el portero, Mas estuvo vivo para rematar sin que el guardameta nada pudiera hacer (0-2).

En la segunda mitad, el Miralcamp salió con ganas de remontar el encuentro, pero una doble amarilla de Baldeh le perjudicó, y, a pesar de las continuadas llegadas, el portero visitante impidió marcar a los locales. El Guissona también acabó con diez pero terminó venciendo.