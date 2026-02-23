El Pardinyes golea e iguala a puntos al Torregrossa

Publicado por XAVIER COSTA Creado: Actualizado:

El Pardinyes se deshizo sin demasiados problemas del Torregrossa, un rival directo, gracias a una primera parte en la que fue muy superior (5-2). En los primeros 18 minutos, el Pardinyes hizo tres goles y dejó el partido casi encarrilado. Justo antes de llegar al descanso, Rahali recortó distancias para los visitantes (3-1).

Nada más empezar la segunda parte, Eric volvió a colocar los tres goles de distancia (4-1). El Torregrossa no se dio por vencido y nuevamente Rahali hizo el 4-2. A partir de ahí, los visitantes se lanzaron al ataque en busca de otro go. Finalmente, en el minuto 90 Nene con una espectacular chilena hizo el 5-2. Con el resultado el Pardinyes iguala a 28 puntos al Torregrossa en la zona media.