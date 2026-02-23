El Rodi Balàfia Vòlei gana y da un paso de gigante para la permanencia

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Rodi Balàfia Vòlei dio un paso de gigante hacia la permanencia en la Superliga 2 tras imponerse ayer por 1-3 al Vikings Prat (19-25/25-17/23-25/23-25). Los leridanos no brillaron, pero supieron competir en los momentos clave para llevarse tres puntos vitales. El entrenador, del Balàfia, Sergi Mirada, destacó que “a pesar de no estoy contento del partido que hemos hecho, lo importante es que hemos logrado sumar los tres puntos para ponernos séptimos en la clasificación”. “Hay partidos sufridos como este en los que, aunque las cosas no estaban saliendo, hemos tirado de experiencia para sobreponernos a un partido trabado y lleno de errores”.