El Tàrrega gana y escala posiciones en la tabla

El Tàrrega, dirigido desde el banquillo por Jordi Jiménez tras la renuncia por motivos personales del anterior técnico Edgar Molina, sigue firme en la Liga y logró la segunda victoria consecutiva en casa, esta vez ante el Sitges, al que superó (2-1) con un gol de Farré al final de la primera parte y otro de Valls, en la recta final del choque, que rompió el empate logrado por el visitante Durany en el minuto 68.

Por parte local, destacó la actuación del guardameta Aleix Casals, que fue el jugador más valioso de los azulgranas, sobre todo en una primera parte en la que realizó varias intervenciones decisivas, evitando que los visitantes llegaran al descanso con una cómoda ventaja en el marcador, además de detener un penalti ejecutado por Cabezas en el minuto 26. Por el contrario, la primera parte finalizó con el 1-0 marcado por Farré en una jugada personal en la que dribló a varios defensas, y se internó en el área para acabar batiendo a Mata con un certero disparo con la izquierda.

Ya en la segunda mitad, el partido se mantuvo intenso, igualado y muy complicado para el Tàrrega, ante a un Sitges muy motivado y bien situado en el campo, que elaboró un juego de buen nivel, tuvo la posesión del balón, y no le puso las cosas fáciles a los locales. De hecho, empató en el minuto 68 con un remate de cabeza de Durany, pero perdió en el minuto 72 por expulsión a Espinosa. En el 84, una falta lanzada por Molina fue rematada a la red por Valls, firmando el gol que acabó dando los tres puntos a los azulgranas.

Con esta victoria, el Tàrrega, que el pasado jueves sumó tres puntos ante la Rapitenca en los minutos que faltaban por disputarse del partido que en su día fue suspendido –por incidentes con la afición visitante en el acceso a vestuarios tras la primera parte–, llega a los 26 puntos en la tabla clasificatoria, asciende a la sexta plaza y ya aleja a siete puntos la temida zona de descenso. La próxima semana, los de Jordi Jiménez visitarán El Catllar, con el objetivo de mantener su buena dinámica de juego y resultados.

Jordi Jiménez: “Esta semana hemos dado un paso importante”

Al final del partido, el nuevo entrenador del Tàrrega, Jordi Jiménez, se mostró muy satisfecho con el resultado del encuentro y se mostró”muy feliz por el esfuerzo que han realizado los jugadores, porque conocíamos las dificultades que nos iba a plantear el Sitges, que también venía en buena dinámica y haciendo muy bien las cosas”.De hecho, el técnico señaló con gratitud que “esta semana hemos dado un paso importante con esta victoria y con el triunfo ante la Rapitenca”. “Estamos en una buena posición, que puede parecer cómoda, pero no podemos confiarnos porque estamos igual de cerca de la parte alta que de la baja de la tabla. No vale relajarse y hay que seguir trabajando para conseguir nuestros objetivos”, añadió.Sobre el desarrollo del partido, Jiménez explicó: “Hemos planteado el partido cediendo el control del balóny nos ha salido muy bien”.