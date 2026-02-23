La racha se acaba en Nou Barris

Publicado por Albert Viladegut Nolasco Creado: Actualizado:

El Mollerussa vio cortada su buena dinámica después de caer en su visita a Nou Barris (2-0). En un partido bronco y de pocas ocasiones, la Montañesa convirtió un golazo en el 75 y sentenció casi con el tiempo cumplido para que los del Pla d’Urgell vuelvan a perder tras seis partidos imbatidos y sigan sin ganar fuera de casa en toda la temporada.

Aunque en el global del encuentro lo más justo hubiera sido un empate, y seguramente sin goles, los locales casi abrieron el marcador nada más arrancar. en una falta que Miguel Martínez mandó al larguero. Pero los de Manel Cazorla supieron reaccionar al susto inicial. Tras unos minutos de zozobra, Lucas Pariente, también de libre directo, estuvo cerca de marcar un golazo, en la que acabaría siendo la ocasión más clara para los del Pla d’Urgell.

Porque el partido, en líneas generales, transcurrió sin muchos sobresaltos. Antes del descanso, además, Alpha se marchó con molestias, obligando a gastar un primer cambio que no variaría mucho el guion. De hecho, poco después, Pepo Campanera sacó una gran mano para evitar el gol de Aliou.

Tras el descanso, llegó otro contratiempo en forma de lesión, la del central Aleix Ruiz, que tampoco pudo seguir. El balón sobrevolaba una y otra vez el cielo de Nou Barris, y las ocasiones llegaban a cuentagotas. Y, cuando la Montañesa conseguía amenazar, siempre aparecía Pepo, muy seguro para mantener su portería a cero.

Hasta que, tras un despeje, el balón cayó muerto en la frontal del área, Avilés lo bajó con el pecho y soltó una volea imparable para el portero para deshacer la igualada (1-0). De la nada, el Mollerussa se vio por debajo y no pudo mostrar la capacidad de reacción de las jornadas anteriores. Jofre lo intentó con un disparo lejano, y el mismo delantero reclamó sin éxito un penalti en una de las últimas aproximaciones.

Porque la esperanza de puntuar se desvaneció en la última jugada, cuando la Montañesa, aprovechando los espacios concedidos por un Mollerussa volcado, sentenció con un contragolpe resuelto por Cunha (2-0). De esta forma, los del Pla d’Urgell cerraron una racha de seis partidos sin perder que les había alejado del descenso. Aún así, siguen fuera de él antes de afrontar dos jornadas de máxima exigencia, ante el Badalona y el Cornellà.

Cazorla: “Era un partido de 0-0 hasta que hicimos un error”

“Era un partido de 0-0 hasta que cometimos el error”, lamentó Manel Cazorla, técnico del Mollerussa, en referencia al primer gol de la Montañesa, que decantó el partido llegando al tramo final, lamentando que “es un rival que te exige mucho con su juego directo y las segundas jugadas, y hasta entonces había salido bien”. El entrenador de los del Pla d'Urgell reconoció que los suyos no se habían “acercado mucho a su área”, pero que “el segundo gol sobraba, pero estábamos volcados y puede pasar”. Pese a la derrota, Cazorla quiso pasar página y “pensar ya en el Badalona”. “Se acaba la racha de seis partidos seguidos sin perder, que es algo muy difícil, pero intentaremos volver a sumar la próxima jornada y empezar una nueva”, concluyó.