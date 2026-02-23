Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El entrenador del Atlètic Lleida, Jordi López, se mostró claramente resignado tras el resultado, lamentando que “hoy no hemos sabido dominar el partido y nos ha costado mucho generar ocasiones y, sobre todo, nos ha faltado personalidad en todos los aspectos del juego”. Otro factor que alimentó la resignación del de Cardedeu fue “que el estado del césped no nos ha dejado jugar”, pero una semana más insistió en que “esto no nos debe servir de excusa”.

Siguiendo con la lectura del partido, Jordi López dijo que “en la segunda parte nos ha faltado defendernos con balón, no hemos sido determinantes ni hemos sabido tener pausa cuando el partido lo pedía”. “A raíz de esto nos empatan con un penalti y después un fallo nuestro. Regalamos el tercer gol, que es un despropósito”, dijo. Aun así, el de Cardedeu resaltó “la capacidad de reaccionar después del mazazo en el 90”, añadiendo que “podíamos haberlo ganado, podíamos haberlo perdido, pero al final logramos un punto al que debemos aferrarnos”. Más allá de los aspectos tácticos, el técnico destacó que “nos ha faltado saber controlar el partido a nivel emocional”, haciendo hincapié en que “debemos coger más confianza en nosotros, como se ha visto en las acciones finales” y sobre la polémica arbitral solo dijo que “el árbitro ha tenido un partido complicado”.

Finalmente, el extremo Jaume Pascual explicó que “este resultado no impide que el equipo siga creyendo en que vamos a sacarlo adelante”.