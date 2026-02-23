Superados en L’Hospitalet

Publicado por ÀLEX GARGALLO Creado: Actualizado:

El Lleida CF cayó ayer por 2-1 en el campo de L’Hospitalet, un rival que fue claramente superior y marcó sus dos goles en dos minutos en el tramo inicial. Aun así, el conjunto azul estuvo cerca de arañar un punto en el tiempo añadido gracias a un gol de córner de Escobedo y a una acción posterior de Boaz.

Se trata de una nueva derrota lejos de casa, donde el equipo leridano todavía no ha sido capaz de vencer. Con este tropiezo, sumado a las victorias de Vic y Cerdanyola, el Lleida se sitúa penúltimo, a cuatro puntos de la salvación, que marca el Europa B. El Lleida se presentaba con la ambición de obtener un resultado positivo en L’Hospitalet, sabiendo que los locales no ganaban en su feudo desde el 14 de diciembre. Pero nada más lejos de la realidad: se vio superado durante gran parte del encuentro en todas las líneas.

Los de Cortés entraron bien al choque, monopolizando la posesión y reclamando dos penaltis sobre Pau Russo en los primeros compases. Pero, superados los diez minutos, los riberenses empezaron a avisar. Con una serie de combinaciones rápidas y precisas, superaron la presión visitante y Flavio inauguró el marcador tras batir a Satoca en el mano a mano. Menos de un minuto después del reinicio –48 segundos de tiempo efectivo–, los locales ampliaron la ventaja. Esta vez, Flavio asistió a Serra con un balón al espacio entre centrales para que este hiciera el 2-0 y levantara al estadio. Así se llegó al descanso, tras un primer tiempo que fue un suplicio para el Lleida, con la sensación de que competían equipos de categorías distintas.

Con un triple cambio por parte de Cortés, que dio entrada a Totti, Revert y Vicente, arrancó la segunda mitad con el objetivo de frenar el dominio de L’Hospitalet y ganar presencia con el balón. No surtió el efecto deseado y Buba primero, y Flavio poco después, perdonaron el tercer y el cuarto tanto.

La reacción del Lleida no llegó hasta el tramo final. En el minuto 84 apareció Escobedo para recortar distancias (2-1) al rematar en el primer palo un córner servido por Toni Vicente, donde el zaguero de Salou se anticipó a todos para ponerle picante al encuentro. Apenas dos minutos después, los de Cortés se quedaron muy cerca de lograr el empate mediante una falta lateral servida nuevamente por Vidente, que Boaz cabeceó tras una mala salida del guardameta Aliaga. Pero la zaga local evitó el gol del neerlandés a centímetros de la línea de gol.

Finalmente, el partido concluyó con derrota para el Lleida CF, que cerrará la jornada a cuatro puntos de la salvación. El próximo compromiso será el día 4 de marzo, en una ‘final’ ante el Vic, también en descenso.

Cortés: “Creo que se ha visto un L’Hospitalet claramente superior”

El técnico del Lleida, Jordi Cortés, asumió sin pudor el mejor partido de su rival. “Creo que se ha visto un L’Hospitalet claramente superior. Han hecho prácticamente lo que han querido con el balón y nos han hecho daño, sobre todo con la velocidad de Flavio, al que no hemos sabido parar”. Pese al resultado, el entrenador quiso poner en valor el arranque: “Hemos entrado bien al partido, un poco desinhibidos. Si había una manera de empezar en este campo, era esta”, explicó. Sin embargo, lamentó los dos goles recibidos en apenas unos minutos.