Tomasa y Carulla, vencedores

Un momento de la salida de la popular prueba atlética. - ITER 5

Los atletas Xavier Tomasa y Rosamari Carulla se proclamaron vencedores de la 12ª edición de la Volta al Pantà d’Utxesa, disputada ayer en un entorno natural privilegiado y puntuable para la Lliga Ponent 2026. La cita congregó a unos 700 participantes entre las carreras de 10 y 6,5 kilómetros, la caminata popular y las pruebas infantiles, consolidando el crecimiento de una prueba ya clásica en el calendario.

En la prueba de la distancia de 10 kilómetros, Tomasa, del Ironwill Pro, se llevó la victoria con un sólido registro de 34 minutos y 24 segundos, imponiendo un ritmo constante desde los primeros compases de la carrera. El podio masculino lo completaron los corredores Joan Lladós (AA Els Tres Tossals), segundo con 35:11, y el independiente Òscar Plaza, tercero con 36:18.

Por lo que respecta a la categoría femenina, Carulla (Altan Wear) dominó con claridad y cruzó la meta en 39:45. Tras ella finalizaron María José Varón, con 42:23, y Núria Saperas, con 45:08.

En la prueba corta de una distancia de 6,5 kilómetros, el triunfo fue para el atleta independiente Juanma Fernández, que detuvo el crono en 21:56. Sergio Ráfales fue segundo con 22:19 y Alejandro Renales (Almiramar), tercero con un tiempo de 22:49.

En féminas, la vencedora de la prueba, Marta Gort, se impuso con 26:10, seguida por Raki Garsaball (Pons Thai Runners), 28:24, y Carme Altisent (CE Linyola), 29:25, completando así una jornada deportiva y festiva en Utxesa.