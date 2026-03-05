Jordi López: "La vuelta al Ramon Farrús nos tiene que quitar la incertidumbre"

El entrenador del Atlètic Lleida, Jordi López, confía en que el regreso al Ramon Farrús de este fin de semana ayude a su equipo "quitar la incertidumbre que teníamos en el Camp d'Esports" en la visita del Poblense, el segundo clasificado.

El técnico explicó que el principal beneficio del traslado es competir en un terreno de juego que permita desarrollar su estilo. “Encontrarte un escenario donde se pueda jugar al fútbol es clave para poder desarrollarte como equipo”, afirmó. Según López, “cuando jugábamos como locales, que en teoría debe ser un escenario favorable, nos pasaba al revés. El estado del terreno de juego era malo y nos generaba mucha incertidumbre. Teníamos que cambiar los planteamientos”.

En cambio, el Ramon Farrús es un campo que la plantilla conoce bien porque entrena allí. “Esperamos que eso nos ayude a sentirnos más cómodos”, indicó el técnico, ya que reconoció que "en el Camp d'Esports solo se han hecho ocho entrenamientos y esto hace que no lo sientas como tu casa”.

En el aspecto deportivo, el entrenador admitió que el equipo ha ganado equilibrio defensivo en las últimas semanas, aunque “nos está costando generar más situaciones de peligro en los últimos partidos". Aun así, se mostró convencido de que el equipo reaccionará. “Estoy convencido de que encontraremos ese equilibrio porque necesitamos ganar sí o sí”, afirmó.

Sobre el rival, Jordi López advirtió que el Poblense será una prueba exigente. “Es un equipo muy competitivo, con jugadores de mucho nivel y que tiene muy claro lo que hace. Cuando estás arriba en la clasificación no es casualidad”, concluyó.