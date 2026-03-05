Lleida, epicentro ciclista

La primera edición del Criterium del CC Terraferma se celebró en 2023 en el circuito de Alcarràs. - JAUME CAPDEVILA

La Federación Catalana de Ciclismo ha hecho público el calendario oficial de los Campeonatos de Catalunya para la temporada 2026, un programa que incluye 25 citas repartidas por todo el territorio, de las que Lleida y comarcas acogerán un total de nueve , una cifra nunca antes alcanzada en la demarcación y que sitúa a las tierras leridanas en el epicentro del ciclismo catalán.

El calendario en la provincia arrancará el 18 de abril con el IV Criterium Terraferma-Prats Advocats, que será la cuarta prueba del calendario y que albergará el Campeonato de Catalunya Júnior de carretera, organizada por el Club Ciclista Terraferma. La jornada incluirá también la Gran Clásica, puntuable para el ranking estatal. En el caso de los Elite-Sub-23, el recorrido alcanzará los 167 kilómetros, mientras que los júnior afrontarán 84 kilómetros. El perfil exigente y la presencia de tramos de sterrato (tramos sin pavimentar) obligarán a gestionar las fuerzas con inteligencia. La salida y la llegada estarán situadas en el Pla de la Font.

La intensa agenda continuará el 19 de abril con el Catalán cadete de carretera en Puigverd de Lleida, bajo la organización de Speed Republik. El 16 de mayo será el turno del Catalán de promoción de carretera en Lleida, también impulsado por Speed Republik, mientras que el 17 de mayo Castelldans acogerá el Catalán XCM (BTT Maratón) organizado por Open Natura Club Esportiu. El 30 de ese mes Raimat concentrará dos campeonatos: el de contrarreloj individual (CRI) y el de contrarreloj por equipos (CRE), ambos organizados conjuntamente por Speed Republik y CC Terraferma.

El 20 de junio se celebrará en el Monestir de les Avellanes, en Os de Balaguer, el de XCO y el de Promoción, bajo la dirección de Noguera Sportbike. Posteriormente, el 11 de julio, Tremp será escenario del Catalán Team Relay de BTT, organizado por la Unió Ciclista Tremp.

Además, queda pendiente de confirmación el de Gravel, que previsiblemente se disputará en Les Borges Blanques.