Boya se estrena en F2

El aranés Mari Boya arranca este fin de semana su periplo en la Fórmula 2, con el estreno de la temporada 2026 de la categoría, que viaja en paralelo con el 'gran circo' de la Fórmula 1 y también empieza la temporada en Melbourne.

Después de tres temporadas en la Fórmula 3, el piloto de Les da el salto a la antesala de la élite del automovilismo, tras un 2025 en el que firmó sus mejor temporada a nivel personal, consiguiendo la tercera plaza en la clasificación general. Además, se convirtió en el primer piloto de la academia de Aston Martin, a la que sigue vinculado esta temporada y que le ha permitido tratar de primera mano a Fernando Alonso, que le ha aconsejado para mejorar, según él, de forma muy cercana.

El aranés debutará en la categoría con la escudería Prema, una de las más reconocidas en la categoría. Compitiendo con el equipo italiano, Mick Schumacher, Charles Leclerc y Oscar Piastri han sido campeones de la categoría desde su creación en 2017, aunque el último año de Prema fue muy discreto y tratará de reconducir la situación esta temporada.

El aranés se mostró “con muchas ganas de correr en Australia –un circuito desconocido para él, ya que no se corría en la F3– y con ilusión de empezar la temporada”. De hecho, estaba previsto que el arranque fuera esta misma madrugada, con los libres a partir de las 00.00 y la clasificación a las 4.55, que el aranés afronta “con la intención de conseguir un buen resultado para el equipo”.

No obstante, cabe reseñar que su preparación durante la semana previa no ha sido la deseada, porque el conflicto en Oriente Medio le obligó a cambiar su plan de vuelo y llegó más tarde de lo previsto a Australia. “Debido a la situación mundial, mi vuelo vía Dubái quedó cancelado y tuvimos que buscar alternativas. Llegamos más tarde de lo habitual y con tres vuelos en dirección a Melbourne, así que la adaptación ha sido más complicada”, explicó el aranés.

El calendario de la F2 cuenta con 14 Grandes Premios, que coinciden con algunos de los 24 de la F1. No obstante, están en riesgo las dos siguientes pruebas, previstas en Bahrain (12 de abril) y Arabia Saudita (19 de abril), ya que cada vez es más improbable que se puedan celebrar allí por el conflicto en el Golfo. Posteriormente deben correr en Mónaco, Barcelona, Austria, Gran Bretaña, Bélgica, Hungría, Monza, Madrid, Bakú, Catar y Adu Dabi.