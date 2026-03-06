Encuentra: "Sentimos una exigencia irreal"

El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, aseguró este viernes que el equipo debe asumir que su objetivo es la permanencia y reconoció que en el vestuario "sentimos una exigencia que es irreal”, al tiempo que confió en que el nuevo fichaje, Dani Garcia, pueda ayudar desde el primer momento por su rápida adaptación.

Encuentra afirmó que el conjunto leridano debe “asumir la realidad”. “El objetivo es salvarnos. Tenemos equipo para eso, pero no tenemos ni un súpertalento ni un súperequipo mucho mejor que los demás”, explicó el técnico. En este sentido, señaló que percibe una "presión excesiva" alrededor del equipo que no se corresponde con su situación real.

“Este año vamos con una mochila de expectativas más alta de la real. Nuestra realidad es que somos uno de los equipos de la zona baja y lo tenemos que asumir”, subrayó. Pese a ello, dejó claro que "lo que sí que nos debemos exigir es dar el 100% en los partidos, que es algo que parece que no hemos conseguido últimamente y esto a eso sí que nos tenemos que obligar".

Respecto al próximo partido ante el Saski Baskonia, actual campeón de la Copa del Rey, el entrenador del conjunto leridano anticipó un encuentro “muy complicado” ante un rival que poco se parece al que superaron en la primera vuelta en el Barris Nord. “Han ido creciendo durante el año, han hecho ajustes en la plantilla y están en un momento de confianza alto. Son un equipo muy físico y con mucho talento”, advirtió.

Aun así, remarcó que su equipo viajará con la intención de competir y tratar de ganar. “Queremos ser un Lleida reconocible por su lucha, su intensidad y su compromiso. Si mostramos eso, podremos competir y plantearles un partido difícil”, señaló.

Encuentra también valoró positivamente la llegada del base Dani Garcia, del que destacó su rápida adaptación en los primeros entrenamientos. “Es un jugador inteligente, conoce la categoría y puede ayudarnos mucho, porque se está acoplando al equipo más rápido de lo esperado”, explicó. Además, elogió que el nuevo fichaje “es capaz de presionar en todo el campo, contagiar a sus compañeros, dirigir y pasar el balón”.

Sobre el estado físico de la plantilla tras el parón, Encuentra explicó que las últimas semanas han servido para recuperar a jugadores con molestias y reforzar algunos aspectos del juego.

No obstante, se mostró descontento con la situación de Golomán, que no llegará "al cien por cien", después de disputar muchos minutos con Hungría pese a arrastrar molestias previamente. "Hubiéramos preferido que parara, pero no nos podemos oponer a que vaya con su selección. Él creía que debía hacerlo porque eran partidos importantes y ahora no ha llegado en la mejor situación, pero podrá jugar", explicó Encuentra.