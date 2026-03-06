La remontada del Lleida en Anoeta sigue siendo única

No es una época boyante, en ningún sentido, para el Lleida. Aun así, puede presumir de que, tras su última gran noche hace casi una década, sigue siendo el único equipo en la historia capaz de remontar una eliminatoria copera en Anoeta. Lo intentó este miércoles el Athletic Club, tras perder por 0-1 en la ida en San Mamés, pero cayó de nuevo (1-0) en la vuelta.

Por ello, la recordada remontada culminada por Bojan Radulovic en 2017 (2-3) sigue siendo la única vez en el torneo del KO en la que un equipo visitante levanta una eliminatoria en casa de la Real Sociedad después de haber perdido la ida como local, según datos de Misterchip. En aquella ocasión el conjunto donostiarra también venció por 0-1 en el Camp d’Esports.

El Lleida Esportiu, dirigido por Gerard Albadalejo, no solo tuvo que salvar la diferencia entre una Real europea y un equipo de Segunda B, sino que culminó una gesta aún mayor después de que Llorente y Juanmi situaran el 2-0 antes del descanso y el 3-0 global.

La primera piedra la puso Aitor Núñez (2-1, 56’), poco después llegó el penalti que Manu Molina anotó para empatar el partido (2-2, 59’) y abrir una puerta a la esperanza. Los minutos pasaban y solo hacía falta un gol (porque entonces los tantos como visitante aún tenían valor doble y todas las rondas eran a doble partido; ahora solo lo son las semifinales).

Y fue en el 87, cuando un joven de 17 años, Bojan Radulovic, puso la cabeza para estrenarse como goleador con el Lleida, firmar el 2-3 y culminar una remontada inédita y que no se ha repetido. “Pasan ellos”, como se preguntó Juanmi antes de servir de centro del campo.

Sin duda fue el mejor momento de Radulovic con la camiseta del Lleida, aquel día cuatribarrada, antes de empezar un periplo internacional que aún dura. Dos meses después, fue vendido al Brighton, en 2020 se fue rumbó al AIK sueco, también militó en el Helsinki, con el que jugó competición europea, y actualmente milita en el Huddersfield inglés. Tras una cesión en el Fortuna Sittard neerlandés en la segunda mitad de la pasada campaña, ha regresado a Inglaterra, donde suma 7 goles en 19 jornadas de la Tercera división, demostrando que, casi una década después, sigue con olfato goleador.

Rusi pasará por el quirófano en los próximos días y será intervenido por el propio doctor Cugat. Posteriormente, el Lleida CF emitirá un nuevo comunicado para detallar el tiempo exacto de lesión, aunque este tipo de lesiones requieren una baja entre los 10 meses y el año. Tanto el club como muchos aficionados quisieron dejar mensajes de ánimo en las redes sociales a uno de los mayores estandartes de la plantilla, deseándole una buena recuperación.

Rusi se rompe los ligamentos de la rodilla y se pierde la temporada

Las pruebas médicas realizadas ayer a Joan Rusiñol 'Rusi' confirmaron los peores presagios para uno de los capitanes del Lleida CF, que se perderá lo que resta de temporada por una grave lesión de la rodilla izquierda que se produjo en el empate el miércoles ante el Vic (0-0). Las pruebas realizadas al centrocampista leridano, bajo la supervisión del especialista Ramon Cugat, determinaron una rotura del ligamento cruzado anterior y del lateral externo, con afectación el menisco externo. El centrocampista tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla en el arranque del segundo tiempo tras un mal apoyo en una acción de ataque.