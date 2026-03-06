Laporta y Font, candidatos

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La junta electoral del FC Barcelona proclamó ayer a Joan Laporta y Víctor Font como candidatos a las elecciones a la presidencia de la entidad, previstas para el 15 de marzo, mientras que el precandidato Marc Ciria quedó fuera de los comicios al no alcanzar el mínimo de 2.337 papeletas validadas.

Laporta, el que más firmas presentó (8.169), es también el que más ha conseguido que sean validadas (7.226), por delante de Víctor Font, que ha conseguido 4.440 de las 5.144 que aportó, y de Marc Ciria, que ha visto como 2.247 apoyos han sido aceptados de los 2.844 que entregó.

Tras la proclamación de los candidatos, hoy empezará de forma oficial la campaña electoral, que terminará el día 14 con la jornada de reflexión previa a los comicios del 15 de marzo, que coincidirán con la disputa del partido de la jornada 28 ante el Sevilla en el Spotify Camp Nou. El portavoz del club Josep Cubells celebró que el proceso de validación de las firmas se produjo “sin incidencias destacables”, aunque desveló que una precandidatura presentó dos solicitudes durante el proceso electoral. La primera, para aceptar la validez del apoyo de las papeletas que no estaban acompañadas por el DNI, no fue aceptada según marcan los estatutos. Y la segunda, referente a las dudas sobre la correcta aplicación de los criterios de verificación, fue aceptada y todo el proceso de validación de sus papeletas se realizó ante notario.

De este modo, Laporta optará a la reelección. El abogado dirigió la entidad entre 2003 y 2010, cuando no pudo presentarse a la reelección tras agotar el límite de dos mandatos consecutivos que marcan los estatutos. Después de perder en los comicios de 2015 ante Josep Maria Bartomeu, Laporta se convirtió en 2021 en el primer presidente elegido democráticamente en regresar al cargo tras un período de ausencia y aspirará a dirigir el club hasta 2031.

El expresidente se impuso en los comicios de 2021 con 30.184 votos, un 54,28% del total, por delante del empresario Víctor Font, que sumó 16.679 votos y un 29,99% de apoyo. Font concurrirá por segunda vez a las elecciones del Barcelona, pero lo hará por primera vez como alternativa única a Laporta, pues en los últimos comicios se presentó un tercer candidato, Toni Freixa, que logró 4.769 votos (8,58%).

Laporta acusa a Font de “desestabilizar”

Joan Laporta acusó a Víctor Font, su único rival con miras a los comicios del próximo 15 de marzo, de “falta de conocimiento y experiencia” de lo que significa dirigir la entidad azulgrana. El abogado barcelonés culpó al empresario de “desestabilizar” a la plantilla con los comentarios sobre Joan García, Joao Cancelo o Dani Olmo. Tenemos un proyecto deportivo que funciona”, apostilló Laporta, que resaltó que su candidatura “habla de hechos”.

Bartomeu justifica un pago por Neymar

El que fue presidente del FC Barcelona entre 2014 y 2020, Josep Maria Bartomeu, defendió ayer que el club pagara 1,7 millones de euros en honorarios al abogado José Ángel González Franco por el acuerdo de conformidad al que llegó el Barça, la Fiscalía y la Abogacía del Estado en el ‘caso Neymar’ y que supuso un ahorro para el club de 17 millones de euros.