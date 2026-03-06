‘Match’ entre empresas y estudiantes del INS La Segarra

El alumnado pudo experimentar con entrevistas de trabajo reales con empresas de la zona. - JORDI BONILLA

Publicado por J. BONILLA Creado: Actualizado:

Los alumnos de último curso de ciclo formativo del instituto La Segarra, de Cervera, descubrieron ayer cómo es una entrevista de trabajo real con empresas de la comarca. Estos speed datings fueron una de las actividades de las IX Jornades d’Emprenedoria i Orientació en Formació Professional que organiza el centro, junto con la Paeria, y que se han llevado a cabo a lo largo de esta semana.

“Muchas compañías de la zona nos contactan porque no encuentran personal cualificado y, al mismo tiempo, los jóvenes buscan prácticas o trabajos para el verano”, explicó Carlos Marin, jefe de estudios de FP del instituto.

En esta edición han participado firmas como Nayox, Fundació bonÀrea, Grup Mibec o Motor Tàrrega. Mariona Jové, responsable de RRHH de la Fundació bonÀrea, destacó que “participar en estos speed datings nos permite encontrar perfiles que muchas veces cuesta cubrir y aún más con gente de la comarca”.

Para el alumnado, poder conectar con empresas de la zona les supone “descubrir sectores nuevos y darte a conocer profesionalmente”, aseguró Bader Tahri, estudiante del ciclo de grado medio en automoción.

Las jornadas también contaron con talleres de orientación laboral, gestión del tiempo y trabajo en equipo específicos para cada ciclo formativo, así como una conferencia a cargo del Sr. Postu.