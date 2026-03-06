Pepe Vázquez llega al banquillo del Cadí y debuta hoy

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El gallego Pepe Vázquez es el elegido para asumir el banquillo del Cadí La Seu hasta el final de temporada en sustitución de Isaac Fernández, destituido el miércoles. El santiagués, de 46 años, regresa así a la Liga Femenina, en la que dirigió al Bembibre y al Perfumerías Avenida, este último durante un año exacto entre enero de 2023 y del 2024, en su último paso por la élite.

Vázquez vivió su última experiencia la pasada campaña en el Palma, en la LF Challenge, aunque fue cesado a finales de abril tras la irregularidad del equipo, que terminó sexto en la fase regular pese a un proyecto diseñado para luchar por el ascenso que logró el Leganés.

Precisamente ante el conjunto madrileño debutará hoy al frente del equipo leridano, que encadena cinco derrotas consecutivas y ocupa la antepenúltima posición, con el descenso a una sola victoria y siete jornadas aún por disputarse antes de un próximo parón internacional.

Tras su primer entrenamiento con el equipo ayer, Vázquez aseguró que “las sensaciones son positivas” y se mostró “contento con la acogida del club”. “Que hayan pensado en mí es un honor. Llego con la batería cargada y con ganas de ayudar al club a conseguir la salvación”, añadió.